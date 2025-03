Meccatronica

Gli ingegneri meccatronici progettano, sviluppano e gestiscono macchine e sistemi intelligenti integrando i principi dell'ingegneria meccanica, elettrica e dei sistemi di controllo. Creano e collaudano prototipi per garantire una perfetta integrazione del sistema, sviluppare soluzioni di automazione, risolvere i problemi e gestire i progetti fino al completamento. Si impegnano inoltre in attività di ricerca e sviluppo per innovare e migliorare le tecnologie, collaborano con team interdisciplinari e creano documentazione dettagliata per i loro sistemi.