Software per la produzione di PCB

Il software per l'assemblaggio di PCB è un tipo di software utilizzato nel processo di montaggio dei componenti su una scheda PCB per creare un assieme del circuito stampato (PCA) completamente funzionante, noto anche come assieme della scheda a circuito stampato (PCBA).

Questo software può gestire e ottimizzare il processo di assemblaggio, contribuendo a garantire che i componenti vengano fissati alla scheda nell'ordine e nella posizione corretti. Consente inoltre di eseguire attività come l'applicazione di pasta saldante, il posizionamento dei componenti e la saldatura.

Il software per l'assemblaggio di PCB può anche riferirsi ai prodotti software utilizzati per controllare le macchine in una linea di assemblaggio di PCB automatizzata, come software per la programmazione di macchine pick-and-place, forni a rifusione e apparecchiature di ispezione.

Un noto esempio di software per l'assemblaggio di schede PCB è Autodesk Fusion, che include funzionalità per la progettazione e l'assemblaggio di PCB.