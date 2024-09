Il software CAD elettrico è uno strumento essenziale per la creazione di disegni elettrici, schemi elettrici, diagrammi di cablaggio e molti altri tipi di progettazione elettrica. Costruttori e produttori utilizzano prodotti come AutoCAD per progettare gli schemi elettrici non solo di dispositivi domestici, come laptop e console di videogiochi, ma anche di progetti architettonici come case ed edifici adibiti ad uffici.