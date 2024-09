I disegni di ingegneria meccanica consentono di definire i requisiti per i prodotti/componenti meccanici. Fungono da manuali tecnici e da strumenti di risoluzione dei problemi per l'identificazione dei punti deboli in un progetto meccanico. I disegni meccanici si basano su precise equazioni matematiche per rappresentare in modo accurato il meccanismo e le parti che lo compongono.