La progettazione di un circuito prevede diversi passaggi. Ecco una panoramica generale del processo:

1. Definire lo scopo del circuito, ovvero capire qual è la sua funzione e identificare gli input e gli output desiderati.

2. Progettare lo schema del circuito. Tenendo conto dei requisiti, iniziare a progettare il circuito su carta o utilizzando un software di progettazione di circuiti. Per questa operazione, occorre scegliere i componenti necessari (come resistori, condensatori, transistor e così via) e collegarli in modo corretto.

3. Simulare il circuito. Utilizzando un software di simulazione dei circuiti come Autodesk Fusion, verificare che il circuito funzioni come previsto. Questo passaggio consente di identificare e risolvere i potenziali problemi senza dover costruire un circuito fisico.

4. Creare un layout della PCB. Una volta completata e simulata la progettazione schematica, è possibile procedere alla progettazione della scheda a circuito stampato (PCB). Per questa operazione, è necessario decidere dove posizionare ciascun componente sulla scheda e come connetterlo.

5. Fabbricare la PCB. Dopo aver completato il layout della PCB, è possibile procedere alla produzione della scheda. Per questa operazione, occorre tagliare i layer in rame per creare i percorsi necessari per l'elettricità e praticare i fori per i conduttori dei componenti.

6. Assemblare e verificare il circuito. Una volta che la PCB è pronta, saldare (inglese) tutti i componenti sulla scheda seguendo il layout. Dopo l'assemblaggio, testare il circuito per assicurarsi che funzioni come previsto.

Durante questo processo, potrebbe essere necessario iterare più volte il progetto per ottenere i risultati desiderati. Il software per la progettazione di circuiti, come Autodesk Fusion, può essere molto utile in questo processo, in quanto consente di progettare sia lo schema che il layout della PCB, oltre a fornire strumenti per la simulazione di circuiti.