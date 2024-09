Software CAM per la lavorazione CNC

Il software di produzione assistita da computer in genere viene utilizzato per creare i percorsi utensile. Queste operazioni dal nome intuitivo definiscono il percorso che l'utensile di taglio deve seguire per rimuovere o aggiungere il materiale. A seconda dell'applicazione dell'utente che il computer utilizza per generare il percorso utensile effettivo, nel software CAM vengono definiti parametri specifici come velocità del taglio, velocità del mandrino, tipo di movimento, passo laterale, passo in Z e altri. Il post-processore converte quindi i dati del percorso utensile in codice NC che la macchina è in grado di comprendere.