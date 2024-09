L'automazione può interessare solo semplici parametri, ma può anche consentire di configurare i prodotti in ogni loro aspetto. La configurazione può essere semplice o complessa in base alle tue esigenze. Scopri come, grazie alla tecnologia iLogic disponibile in Autodesk Inventor, gli ingegneri riescono ad utilizzare facilmente la progettazione basata su regole senza ricorrere a complesse codifiche.