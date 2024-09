Per soddisfare le richieste dei clienti, Riezebos, Suthar e Thakar si affidano totalmente ad Autodesk Inventor e Autodesk Vault. "Faccio l'ingegnere da 20 anni e lavoro principalmente con Inventor", dichiara Riezebos. "Offro supporto sia per Inventor sia per Vault. Cerco sempre nuove funzionalità all'interno di questi strumenti per trovare possibili applicazioni nei vari reparti di GEA."

Per GEA, una delle funzionalità più importanti di Inventor è iLogic. Questo set di strumenti specializzato permette agli ingegneri di acquisire e riutilizzare determinati componenti e assiemi tramite una progettazione guidata da regole. Con iLogic, le parti possono essere aggiornate automaticamente in base a determinati eventi, ad esempio una modifica apportata alla geometria di una parte o l'individuazione di un parametro con un nuovo valore. In GEA, iLogic offre un'importante connessione tra i sistemi personalizzati dell'azienda e le sue offerte più standardizzate.