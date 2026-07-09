Les paramètres d’IA avancée permettent aux administrateurs de contrôler si les utilisateurs d’un hub ou d’un projet peuvent accéder aux fonctionnalités d’IA avancée. Le paramètre contrôle également si votre contenu client dans cette portée sera utilisé pour l’entraînement futur de l’IA avancée.

Vous pouvez gérer les paramètres d’IA avancée :

Au niveau du hub dans le compte Autodesk

Au niveau du projet dans les expériences produit prises en charge

Les modifications peuvent prendre jusqu’à quelques heures avant d’être appliquées.

Les fonctionnalités d’IA standard restent disponibles et ne sont pas affectées par ce paramètre.