La mesure de facturation pour chaque unité API est une unité facturée. Chaque unité facturée correspond à une quantité fixe d’utilisation d’API.

Pour les abonnés au niveau Free, il n’y a pas de frais pour les unités facturées. Le solde des API est mis à jour lorsqu’une unité complète est utilisée. Par exemple, si une unité correspond à 20 minutes de traitement, le solde est mis à jour après 20 minutes d’utilisation.

Aucune facturation ni aucun prélèvement de jeton ne seront effectués pour les unités partielles utilisées pour les abonnés des niveaux payants. Par exemple, si vous n’utilisez que 10 minutes de traitement dans un cycle de facturation et qu’une unité de facturation dure 20 minutes, vous ne serez pas facturé. Les 10 minutes utilisées sont reportées au cycle de facturation suivant.

Si vous avez plusieurs types d’abonnement dans la même équipe, le système calcule l’utilisation de l’API dans l’ordre suivant :