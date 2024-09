Les logiciels de gestion de la chaîne logistique d’Autodesk transforment les règles du jeu grâce à des fonctionnalités de gestion du cycle de vie du produit (PLM) et de gestion des données produits (PDM) (anglais) centralisées dans le cloud : les membres de l’équipe ou les partenaires peuvent accéder aux données des fournisseurs et des produits à partir de n’importe quel appareil. Toute modification apportée aux données est reflétée en temps réel. La collaboration entre les équipes est optimisée, ce qui réduit les erreurs et accélère le développement des produits ainsi que les délais de mise sur le marché. Les logiciels de gestion de la chaîne logistique d’Autodesk fournissent une source unique et fiable pour gérer les données produits et la chaîne logistique.

La solution cloud PLM et PDM Fusion Manage avec Upchain réunit toutes les parties prenantes (équipes, fournisseurs, clients) et leur présente une vue d’ensemble de toutes les sources de données depuis n’importe quel appareil, mises à jour en temps réel à partir d’une source centralisée. En tant que système incorporant l’API ouverte d’Upchain, Fusion Manage peut intégrer des données provenant de plusieurs sources de CAO et des données en amont et en aval, telles que des informations de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de gestion de la relation clients (CRM). Toute personne ayant accès à ces outils peut, par exemple, réviser des conceptions à partir de modèles de CAO enrichis (même sans licence de CAO), afficher les nomenclatures, modifier les états du cycle de vie, et créer ou gérer des ordres de modification. Lorsque les données du produit sont modifiées, le logiciel envoie des notifications en temps réel aux utilisateurs.

Autodesk Prodsmart est une solution logicielle de gestion de la chaîne logistique conçue pour gérer la production et le suivi des ateliers de production. Prodsmart permet aux utilisateurs de planifier et de gérer les matériaux, les équipes et les machines via un tableau de bord en temps réel, accessible à partir de n’importe quel appareil, qui assure le suivi et l’analyse de l’ensemble du flux de production. Obtenez des informations sur la production et identifiez les coûts invisibles. Assurez le suivi et planifiez la maintenance des machines afin de réduire le gaspillage, les coûts et les délais de production. La visualisation des workflows permet d’identifier les goulots d’étranglement pour que les fabricants puissent améliorer leur productivité de manière continue. L’allocation de ressources aux équipes permet également de planifier le travail (qui fait quoi, où, quand et comment) de sorte que les postes s’alignent sur l’activité de l’atelier.

Grâce aux logiciels de gestion de la chaîne logistique d’Autodesk, les entreprises peuvent gérer de manière détaillée les données de la chaîne logistique pour la conception et la fabrication, mais pas pour la distribution et les ventes.