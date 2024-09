Les systèmes de planification de la production offrent des outils polyvalents destinés à différents types d’utilisateurs : responsables des opérations, responsables de la production, planificateurs, spécialistes de l’emballage, opérateurs d’exécution, équipes d’assurance qualité et fabricants en atelier. Ces systèmes rassemblent et centralisent les données issues de nombreux espaces et utilisateurs dans l’atelier de fabrication.