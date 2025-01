La meilleure façon de comprendre l’impact du procéduralisme sur les workflows de conception est de constater le nombre de cas dans lesquels la méthode s’avère utile, qu’il s’agisse de projets d’effets visuels (anglais) et d’animation pour le cinéma, la télévision, les jeux vidéo ou tout autre contenu multimédia.

Génération de terrains : le procéduralisme est beaucoup employé pour créer des terrains réalistes, par exemple dans le développement de jeux vidéo (anglais) ou encore dans la conception de paysages. Que vous génériez des montagnes, des collines, des canyons et des ravins pour un film épique ou des dunes de sable, de la toundra arctique et des marécages pour les cinématiques d’un jeu vidéo, les algorithmes procéduraux vous aident à réaliser des paysages diversifiés et détaillés avec un minimum

de travail manuel.



Modèles 3D : la modélisation procédurale est idéale pour créer des modèles 3D complexes, en particulier dans le cas d’objets aux structures ou motifs répétitifs.



Textures et matériaux : de veines saillantes sur des avant-bras au grain du bois, en passant par les feuillages les plus denses, les techniques procédurales permettent de générer des textures et des matériaux complexes. Elles offrent un moyen évolutif et efficace de créer diverses apparences de surfaces dans les films d’animation (anglais) et les jeux vidéo.



Simulations et effets : le procéduralisme est un atout incroyable pour les créateurs d’effets visuels (anglais). Il les aide notamment à créer des simulations réalistes et des effets comme la combustion, l’eau, la neige et les particules, sans avoir à en définir tous les détails.



Paysages urbains et planification urbaine : les architectes et les urbanistes s’appuient sur la génération procédurale pour créer des paysages et environnements urbains, et pour prototyper rapidement des idées d’aménagement d’espaces de vie dans le cadre de projets architecturaux réels et d’environnements de jeux vidéo.