Le 15 avril 2019, une vague d’émotion a submergé le monde entier alors que les flammes envahissaient l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais avec ce drame, vint la promesse de la rebâtir.



Les images de l’incendie ont également suscité une vague de soutien mondiale, à laquelle Autodesk a souhaité s’associer dès le début. Par une donation, mais également, sur l’impulsion de notre CEO Andrew Anagnost, par son expertise en matière de modélisation numérique 3D des bâtiments.



Un groupe de travail a rapidement été constitué afin d’assister l'Établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris tout au long du processus de sécurisation du site et de restauration. Autodesk s’est également associée à Art Graphique & Patrimoine (AGP), l’un des leaders français du relevé laser et de la numérisation des monuments historiques.



Grâce à ce partenariat, et en combinant des scans existants de la cathédrale avec de nouveaux relevés lasers, un modèle numérique intelligent et détaillé de Notre-Dame a été créé.



Ce modèle BIM, le premier au monde concernant un monument historique de cette taille, mais aussi les logiciels Autodesk permettant d’en tirer tous les bénéfices, ont été fournis à titre gratuit à l’Etablissement public et mis à la disposition des acteurs du chantier à travers la signature d’un mécénat technologique et de compétences.



Quatre ans plus tard, le chantier tourne à plein régime, avec des centaines d’ouvriers et d’artisans qui travaillent en vue d’une réouverture à la fin de l’année 2024.