La capture de mouvements (mocap) et la capture de jeu (pcap) sont deux processus étroitement liés. Si les deux termes sont souvent utilisés comme synonymes, la capture de jeu est en réalité une évolution de la capture de mouvements.

Alors que le processus de capture de mouvements enregistre les principaux mouvements du corps d’un cascadeur, d’une danseuse ou d’un acteur sous forme de données par le biais de combinaisons spéciales et d’un logiciel de capture de mouvements, la capture de jeu va plus loin : elle enregistre simultanément la voix de l’acteur, la gestuelle et les mouvements subtils (expressions faciales, par exemple) à l’aide d’un logiciel de capture de jeu et d’autres technologies parmi celles précédemment décrites.



La capture de mouvements est popularisée dans les années 90 avec des jeux vidéo, tels que Virtua Fighter 1 & 2, et des films comme Batman Forever et Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, au travers du personnage de Jar Jar Binks. La transition entre la capture de mouvements et la capture de jeu se fait au début des années 2000 avec l’interprétation de Gollum par Andy Serkis dans Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Même si ce rôle repose sur un nouveau système de capture de mouvements en temps réel (parfois désigné comme un système de capture de jeu), les producteurs ont enregistré les mouvements de l’acteur en plusieurs étapes. Depuis, les technologies de capture de jeu ont évolué pour saisir l’intégralité d’une performance en temps réel, tout en étant moins contraignantes physiquement pour les acteurs.



Les exemples connus de personnages créés à l’aide de la capture de jeu sont nombreux. Les logiciels et technologies dans ce domaine deviennent en effet plus accessibles et plus puissants. Andy Serkis a incarné bon nombre de ces personnages, dont César dans le reboot de La planète des singes (2011-2017) en trilogie et le Suprême Leader Snoke dans Star Wars : épisodes VII et VIII (2015-2017). La capture de jeu a donné vie au personnage de Thanos (interprété par Josh Brolin) dans Avengers: Infinity War (2018) et Avengers: End Game (2019), ainsi qu’au personnage de Neytiri (interprété par Zoe Saldaña) et d’autres personnages des films Avatar en cours de réalisation.