La post-production fait partie du processus cinématographique et commence à la fin du tournage. Que ce soit au cinéma, dans la photographie ou à la télévision, les entreprises font appel à des logiciels de post-production pour des outils de suivi de production haut de gamme et des workflows conçus pour optimiser la productivité dans les domaines de la modélisation et de l'animation 3D, de la composition d'images, du montage vidéo et de l'étalonnage colorimétrique avancé.

La post-production vidéo, la post-production photo, ou encore la post-production de film, sont aujourd’hui des processus indispensables à la réalisation d’une œuvre.