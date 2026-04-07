Logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA)

Outils d’EDA modernes pour la conception de circuits imprimés et de systèmes électroniques

Les logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA) aident les ingénieurs à concevoir et à valider des systèmes électroniques plus rapidement. Autodesk Fusion fournit des outils d’EDA pour la création de schémas, la topologie de circuits imprimés, la simulation et la collaboration entre l’électronique et la mécanique.

Autodesk Fusion pour l’automatisation de la conception électronique

Qu’est-ce que l’automatisation de la conception électronique (EDA) ?

L’automatisation de la conception électronique (EDA) constitue une catégorie de logiciels utilisés pour concevoir et développer des systèmes électroniques tels que des cartes de circuit imprimé (PCB) et des blocs électroniques. Les outils d’EDA automatisent les étapes critiques du processus de conception électronique, notamment la capture schématique, la simulation, la vérification et la topologie.

Comme la complexité des produits électroniques ne cesse de grandir, les logiciels d’EDA aident les ingénieurs à gérer cette complexité en réduisant les tâches manuelles, en améliorant la précision de la conception et en identifiant les problèmes plus tôt dans le cycle de développement.

Logiciels d’EDA

Pourquoi les logiciels d’EDA sont-ils essentiels pour la conception électronique moderne ?

Les produits électroniques modernes contiennent souvent des milliers, voire des millions, de composants interconnectés. Les outils d’EDA sont essentiels pour gérer cette complexité tout en maintenant les performances, la fiabilité et la conformité aux normes du secteur.

Grâce aux logiciels d’automatisation de la conception électronique, les équipes d’ingénierie peuvent :

  • automatiser les tâches de conception répétitives pour améliorer la productivité ;
  • simuler le comportement des circuits avant la fabrication ;
  • détecter les erreurs de conception plus tôt pour réduire les reprises ;
  • raccourcir les délais de mise sur le marché des produits électroniques.

Ces avantages font des logiciels d’EDA un élément fondamental des workflows de conception électronique d’aujourd’hui.

Test par sonde d’oscilloscope

Fonctionnement d’un logiciel d’automatisation de la conception électronique

Un logiciel d’automatisation de la conception électronique prend en charge l’intégralité du workflow de conception électronique grâce à des outils d’EDA intégrés :

  1. Conception schématique : les ingénieurs créent des schémas électroniques (anglais) qui définissent les composants et la connectivité électrique à l’aide d’outils d’EDA dédiés.
  2. Simulation et analyse : le logiciel d’EDA simule (anglais) le comportement des circuits pour valider les fonctionnalités et les performances avant la fabrication des prototypes physiques.
  3. Topologie des circuits imprimés : les composants sont placés et routés sur des cartes de circuit imprimé dans le respect des contraintes électriques et de fabrication.
  4. Contrôle et vérification des règles : la vérification des règles de conception (anglais) (VRC) et les logiciels de vérification de schéma (LVS) permettent de garantir l’aptitude à la fabrication et la précision.
  5. Production manufacturière : les outils d’EDA génèrent les fichiers et la documentation nécessaires à la fabrication et à l’assemblage.

Avantages clés des outils d’EDA

Les logiciels d’automatisation de la conception électronique offrent des avantages mesurables tout au long du processus de développement des produits :

Gérer la complexité de la conception

Les outils d’EDA gèrent des systèmes électroniques de plus en plus complexes avec des workflows structurés et automatisés.

Améliorer la précision et la fiabilité

La simulation et la vérification aident les ingénieurs à identifier les problèmes en amont, ce qui permet de réduire les erreurs coûteuses plus tard dans la fabrication.

Améliorer la productivité en ingénierie

En automatisant les tâches répétitives, les logiciels d’EDA permettent aux équipes de se concentrer sur l’innovation et l’optimisation de la conception.

Réduire les délais de mise sur le marché

La validation précoce et les workflows intégrés permettent de commercialiser plus rapidement les produits électroniques.

Autodesk Fusion, logiciel d’EDA

Autodesk Fusion pour l’automatisation de la conception électronique

Autodesk propose des logiciels d’EDA dans le cadre d’Autodesk Fusion, fournissant ainsi des outils d’automatisation de la conception électronique au sein d’une plate-forme de développement de produits plus large. Fusion permet aux équipes électroniques et mécaniques de travailler ensemble à l’aide d’un environnement de données partagées.

Grâce aux outils EDA d’Autodesk Fusion, les équipes peuvent :

  • concevoir des schémas électroniques et des circuits imprimés ;
  • valider des conceptions grâce à la simulation intégrée ;
  • coordonner la conception électronique et mécanique ;
  • maintenir une source unique de vérité pour toutes les disciplines.

Cette approche intégrée favorise un développement électronique plus efficace et collaboratif.

Composants clés des outils d’EDA

Vérification des règles de conception dans Autodesk Fusion

Vérification des règles de conception (VRC)

La vérification des règles de conception (VRC) permet de s’assurer que la topologie respecte les règles et les directives de fabrication spécifiées.

En savoir plus (anglais)
Routage de circuits imprimés dans Autodesk Fusion Electronics

Topologie et routage des circuits imprimés

Déterminez la disposition optimale des composants (placement) et établissez les connexions (routage) sur une carte de circuit imprimé ou un circuit intégré afin de minimiser les retards et d’optimiser les performances.

En savoir plus (anglais)
Vérification de la conception des circuits imprimés

Vérification de la conception physique

Vérifiez la topologie du circuit par rapport à de multiples règles et contraintes de conception pour garantir l’aptitude à la fabrication, la fiabilité et la conformité aux normes de l’industrie, réduisant ainsi le nombre d’erreurs et améliorant l’efficacité globale de la production.

En savoir plus (anglais)
Éditeur de bibliothèques de composants dans Autodesk Fusion

Éditeur de bibliothèque de composants électroniques

Simplifie la création de composants pour concevoir, gérer et réutiliser facilement des pièces personnalisées. L’intégration dans l’éditeur de schémas est fluide pour une conception de circuits imprimés plus rapide et plus efficace.

En savoir plus
Capture schématique dans Autodesk Fusion

Saisie de schéma

Simplifie la conception de circuits en permettant aux ingénieurs de placer, de connecter et de modifier facilement les composants, ce qui garantit la précision, l’efficacité et une intégration fluide dans la topologie des circuits imprimés.

 

En savoir plus (anglais)
Simulation électronique dans Autodesk Fusion

Simulation

La simulation schématique permet aux ingénieurs de tester et de valider les conceptions de circuits avant leur fabrication, garantissant ainsi leur fonctionnalité, la détection des erreurs à un stade précoce et l’optimisation des performances pour un processus de développement plus fluide.

 

En savoir plus (anglais)

Histoire de l’EDA

Émergence de l’EDA

L’introduction des circuits intégrés (CI) a accru la complexité des conceptions électroniques, créant le besoin d’outils plus avancés. En 1973, l’université de Berkeley, en Californie, a mis au point l’application SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), qui est devenue un outil fondamental pour la simulation des circuits analogiques. À peu près à la même époque, quelques entreprises ont commencé à concevoir des outils d’EDA axés sur la capture de schémas, la simulation et la topologie des circuits imprimés.

Croissance, innovation et normalisation de l’EDA

Les années 1980 ont vu une croissance significative de l’automatisation de la conception électronique (EDA) sous l’impulsion de la technologie VLSI (intégration à très grande échelle), nécessitant des outils d’EDA avancés et des outils de synthèse logique automatisés pour la conversion de conceptions de haut niveau. Dans les années 1990, les progrès de l’EDA se sont poursuivis avec les langages de description de matériel (HDL) comme VHDL. Verilog pour la conception numérique a souligné l’importance de la vérification de la conception avec des outils de vérification et de simulation formels.

Intégration et complexité

L’essor des conceptions de systèmes sur puce (SoC) a nécessité des solutions d’EDA plus complètes prenant en charge divers domaines de conception. Les entreprises d’EDA ont commencé à proposer des suites d’outils intégrés couvrant l’ensemble du flux de conception, des spécifications à la fabrication. Les progrès des outils de conception physique ont permis une définition des plans de masse, une implémentation et un routage plus efficaces pour les circuits intégrés complexes.

L’EDA moderne

Des solutions d’EDA basées sur le cloud ont été introduites, offrant des ressources informatiques évolutives et facilitant la collaboration d’équipes mondiales. Les outils d’EDA ont commencé à intégrer des algorithmes d’apprentissage machine pour optimiser les étapes de conception telles que la topologie, la vérification et l’analyse de puissance. 

L’IA et la durabilité

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation avancée continue d’améliorer l’efficacité et la précision de la conception. Les outils d’EDA se concentrent également de plus en plus sur la durabilité, en optimisant les conceptions pour l’efficacité énergétique et l’impact environnemental.
Automatisation de la conception électronique à l’aide d’Autodesk Fusion

Tendances futures de l’EDA

L’avenir de l’automatisation de la conception électronique (EDA) et des logiciels d’EDA sera façonné par les progrès de l’IA et de l’apprentissage automatique, qui amélioreront l’automatisation et l’analyse prédictive. Les solutions basées sur le cloud offriront une évolutivité et amélioreront la collaboration mondiale. De nouvelles méthodologies émergeront pour l’informatique quantique tandis que les outils évolueront pour gérer les circuits intégrés 3D et les enjeux liés aux mises en boîtier avancées. La durabilité sera au centre des préoccupations, avec l’optimisation des conceptions pour l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Les outils d’EDA prendront en charge les systèmes hétérogènes, l’IoT et les exigences de l’edge computing. L’amélioration de la vérification et de la précision de la simulation garantira la fiabilité de la conception. Dans l’ensemble, l’EDA deviendra plus automatisée, collaborative et capable de gérer des conceptions complexes et multi-domaines.

Autodesk Fusion pour l’automatisation de la conception électronique

Questions fréquemment posées sur l’automatisation de la conception électronique

Qu’est-ce que l’automatisation de la conception électronique (EDA) ?

L’automatisation de la conception électronique (EDA) représente une catégorie de logiciels utilisés pour concevoir, simuler, vérifier et fabriquer des systèmes électroniques tels que des cartes de circuit imprimé (PCB) et des circuits électroniques. Autodesk Fusion offre des fonctionnalités d’EDA, permettant la conception électronique au sein d’une plate-forme de développement de produits intégrée.

À quoi servent les logiciels d’EDA ?

Les logiciels d’EDA permettent de créer des schémas électroniques (anglais), de concevoir des topologies de circuits imprimés, d’exécuter des simulations, de vérifier les conceptions et de générer une production manufacturière pour les produits électroniques.

 

Dans Autodesk Fusion, ces outils d’EDA sont disponibles en parallèle de la conception mécanique, ce qui permet aux équipes de rationaliser le développement des systèmes électroniques, du concept à la production.

Que sont les outils d’EDA ?

Les outils d’EDA sont des applications intégrées aux logiciels d’automatisation de la conception électronique qui prennent en charge des tâches précises telles que la capture de schémas, la topologie de cartes de circuit imprimé, la simulation et la vérification des règles de conception (anglais). Les outils d’EDA sont intégrés directement à Autodesk Fusion, ce qui réduit la dépendance à des workflows déconnectés entre eux pour l’électronique.

Pourquoi les logiciels d’EDA sont-ils importants ?

Les logiciels d’EDA permettent de gérer la complexité des systèmes électroniques modernes, d’améliorer la précision de la conception, d’identifier les erreurs plus tôt et de réduire les délais de mise sur le marché. Grâce aux logiciels d’automatisation de la conception électronique, tels que Autodesk Fusion, les équipes peuvent valider les conceptions électroniques plus rapidement et réduire les reprises coûteuses.

Quels sont les secteurs d’activité qui utilisent les logiciels d’automatisation de la conception électronique ?

Les logiciels d’EDA sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment l’électronique grand public, l’automobile, l’aéronautique, les télécommunications, les équipements industriels et les dispositifs médicaux.

Quelle est la différence entre l’EDA et l’ECAD ?

L’EDA (automatisation de la conception électronique) fait généralement référence aux logiciels de conception de systèmes électroniques, tandis que l’ECAD (anglais) (conception assistée par ordinateur pour l’électronique) est souvent utilisée de manière interchangeable et se concentre sur les outils de conception de schémas et de circuits imprimés. Autodesk Fusion prend en charge les workflows EDA et ECAD dans un environnement unique.

Qu’est-ce que la conception schématique dans un logiciel d’EDA ?

La conception schématique (anglais) est le processus de création d’une représentation logique d’un circuit électronique à l’aide de symboles et de connexions normalisés dans les outils d’EDA. Dans Autodesk Fusion, la conception schématique est directement reliée à la topologie des circuits imprimés et au contexte mécanique pour une meilleure continuité de la conception.

Qu’est-ce que la conception de circuits imprimés dans l’automatisation de la conception électronique ?

La conception de circuits imprimés consiste à placer des composants électroniques et à router des connexions sur des cartes de circuit imprimé tout en respectant les contraintes électriques et de fabrication à l’aide d’un logiciel d’EDA. Les outils d’EDA d’Autodesk Fusion prennent en charge la conception de circuits imprimés parallèlement à la modélisation mécanique 3D pour améliorer l’alignement électronique-boîtier.

Autodesk Fusion inclut-il des outils de simulation d’EDA ?

Oui. Autodesk Fusion inclut des outils de simulation et de validation (anglais) qui permettent aux ingénieurs d’analyser les conceptions électroniques et de repérer les problèmes potentiels avant la fabrication. Les utilisateurs peuvent explorer ces fonctionnalités via une version d’essai de Fusion.

Comment les logiciels d’EDA réduisent-ils les erreurs ?

Les outils d’EDA utilisent la simulation et la vérification, notamment la vérification des règles de conception, pour identifier les problèmes potentiels dès les premières phases du processus de conception, ce qui permet d’éviter les reprises coûteuses par la suite. Dans les logiciels d’automatisation de la conception électronique comme Autodesk Fusion, les vérifications de la conception électronique sont intégrées au modèle de produit plus large, ce qui permet aux équipes de réduire les erreurs en aval.

Les logiciels d’EDA peuvent-ils prendre en charge la collaboration d’équipe ?

Oui, les logiciels d’automatisation de la conception électronique comme Autodesk Fusion favorisent la collaboration en permettant aux équipes électronique et mécanique (anglais) de travailler à partir de données de conception partagées, ce qui améliore la visibilité et la coordination entre les disciplines.

Comment Autodesk prend-il en charge l’automatisation de la conception électronique ?

Autodesk Fusion propose des outils d’EDA pour la création de schémas, la topologie des circuits imprimés, la simulation et la collaboration entre l’électronique et la mécanique, sur une plate-forme unique.

Puis-je essayer le logiciel d’EDA Autodesk Fusion ?

Oui. Autodesk propose une version d’évaluation gratuite de Fusion pendant 30 jours, qui permet aux utilisateurs d’explorer les outils d’EDA, notamment la conception schématique et la topologie des circuits imprimés, avant de choisir un abonnement.

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