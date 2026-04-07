L’automatisation de la conception électronique (EDA) constitue une catégorie de logiciels utilisés pour concevoir et développer des systèmes électroniques tels que des cartes de circuit imprimé (PCB) et des blocs électroniques. Les outils d’EDA automatisent les étapes critiques du processus de conception électronique, notamment la capture schématique, la simulation, la vérification et la topologie.

Comme la complexité des produits électroniques ne cesse de grandir, les logiciels d’EDA aident les ingénieurs à gérer cette complexité en réduisant les tâches manuelles, en améliorant la précision de la conception et en identifiant les problèmes plus tôt dans le cycle de développement.