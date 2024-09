Les plateformes Design and Make sont des solutions logicielles intégrées connectées dans le cloud permettant aux utilisateurs de concevoir, fabriquer et mettre en oeuvre n’importe quel projet, depuis la construction de bâtiments et d’infrastructures et la fabrication de produits jusqu’aux productions dans le secteur des médias et du divertissement. Les plateformes Design and Make exploitent les données et connectent les workflows des projets pour aider les entreprises à obtenir de meilleurs résultats plus rapidement tout au long du cycle de vie des projets.

Une plateforme Design and Make utilise des logiciels connectés dans le cloud pour créer une source de données unique. Grâce à un écosystème ouvert favorisant la collaboration, les équipes peuvent travailler à partir du même modèle numérique et utiliser ainsi des workflows continus. de bout en bout. Cette nouvelle dynamique de travail constitue un véritable enjeu dans les secteurs de la conception et de la fabrication, tels que l’architecture, l’ingénierie, la construction et l’exploitation (AECO), la conception et la fabrication (D&M), les médias et le divertissement (M&E).

Une plateforme Design and Make rassemble tous les intervenants du début à la fin du projet dans le cadre d’une expérience de données commune. Qu’il s’agisse de la construction d'un gratte-ciel, de la fabrication d’un nouveau produit ou d’une production multimédia, l’utilisation d’outils connectés dans le cloud optimise l’automatisation et fournit des informations utiles pour prendre de meilleures décisions à chaque étape. Les plateformes Design and Make connectent les processus numériques et physiques dans le cloud pour créer des lieux, des produits et des expériences qui transforment notre manière de vivre de jouer et de travailler.