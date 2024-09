Les studios d’effets visuels, d’animation et de jeux vidéo sont confrontés à une pression constante : ils doivent produire des contenus captivants pour répondre aux attentes d’un public qui souhaite voir des effets visuels spectaculaires dans chaque film, chaque série et chaque jeu. Les projets sont de plus en plus vastes et complexes, ce qui implique aussi une augmentation du volume de données et de la taille des équipes impliquées.





Autodesk Flow est conçu pour unifier les workflows et les données tout au long du cycle de production pour que les équipes puissent accéder à leurs ressources et les gérer à tout moment, où qu’elles soient. Grâce à la puissance de l’intelligence artificielle, Autodesk Flow aide les studios à rationaliser les processus manuels et à bénéficier de nouvelles opportunités d’innovation et de créativité. Avec des outils de visualisation ultra-performants, les données disparates sont transformées en informations qui permettent aux équipes d’identifier les risques, de résoudre les problèmes et de mieux prévoir les résultats.