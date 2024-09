Les processus d’avant-projet déployés en architecture et en planification urbaine ont des éléments communs, mais divergent en ce qui concerne leur portée et leurs priorités. Dans les études d’avant-projet architecturales, l’accent est mis sur les bâtiments individuels. Ces études commencent par une analyse détaillée du site, qui tient compte de la topographie et du climat. Elles se poursuivent par le développement du programme sur la base des discussions avec les clients. Les architectes étudient les formes, les matériaux, l’échelle et les proportions pour assurer une circulation interne et des relations fonctionnelles efficaces. Les outils de visualisation, tels que les rendus et les modèles 3D, facilitent la communication et les études de faisabilité couvrent les aspects techniques, économiques et réglementaires. Les commentaires itératifs des clients permettent d’affiner la conception.

Dans le secteur de la planification urbaine, les études d’avant-projet s’inscrivent dans une perspective plus large. Le processus commence par l’analyse de l’ensemble de la zone urbaine, y compris l’utilisation des sols, les transports, la démographie et les caractéristiques environnementales. Cette analyse est suivie de l’implication des parties prenantes, de la définition des objectifs et de l’étude des concepts d’utilisation des sols et de zonage. Les urbanistes se penchent sur la planification des transports et des infrastructures, les espaces verts et les lieux publics. Pour ce faire, ils prennent en considération la densité et de la configuration de la zone urbaine. Les principes de durabilité (anglais) et de résilience (anglais) sont intégrées au processus. Les visualisations servent de support pour une communication efficace. Cette phase s’achève par l’élaboration des stratégies de mise en œuvre pour les changements progressifs.

Les deux domaines impliquent des analyses, l’implication des parties prenantes et une visualisation. Toutefois, alors que l’architecture se concentre davantage sur la conception de bâtiments individuels, la planification urbaine englobe l’organisation et le développement de zones urbaines entières.