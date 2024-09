La planification urbaine et l’urbanisme ont généralement pour objectif commun de façonner des espaces urbains fonctionnels et résilients, même si leur approche repose sur des perspectives et des échelles différentes.

Les spécialistes de la planification urbaine sont responsables de la planification des zones résidentielles, commerciales et industrielles à grande échelle. Ils établissent également des politiques et des réglementations pour les communes en participant à la mise en place des codes de construction et des plans d’occupation du sol à long terme qui orienteront les concepteurs et les architectes.



Une fois la planification terminée, les urbanistes commencent le travail technique qui consiste à planifier les éléments urbains plus petits, tels que les espaces publics, les rues et les bâtiments, ainsi que l’interaction entre ces différents éléments. Ils se concentrent davantage sur la fonction et l’identité d’un espace.



En somme, la planification urbaine se déroule à un niveau stratégique, tandis que l’urbanisme est détaillé, axé sur la définition de l’aspect et du fonctionnement de l’espace planifié.



L’objectif des spécialistes de la planification urbaine et des urbanistes est de créer une ville ou une collectivité résiliente, durable et attrayante pour les habitants, les actifs, les visiteurs et les entreprises.