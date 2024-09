Fusion est une plate-forme basée sur le cloud qui permet une collaboration en temps réel entre les membres de l’équipe, où qu’ils se trouvent. Cette possibilité constitue un précieux atout dans le travail d’IAO, car elle permet aux ingénieurs de collaborer sur la même conception et la même simulation. Le partage des informations s’en trouve facilité et le processus de prise de décision est accéléré. Les membres de l’équipe peuvent afficher, commenter et modifier les conceptions et les simulations en temps réel. Tous sont informés de la progression du projet. L’accès aux conceptions et aux simulations peut également être contrôlé afin de garantir la sécurité et la confidentialité.

En outre, Fusion permet de partager les résultats d’IAO avec les parties prenantes qui ne possèdent pas de connaissances techniques. L’équipe peut créer des rapports visuels et des animations qui rendent les données plus compréhensibles tout en facilitant la communication. Dans l’ensemble, les fonctionnalités d’IAO de Fusion améliorent considérablement la collaboration entre les équipes, ce qui se traduit par un développement des produits plus efficace.