Les animateurs et les créateurs d’effets visuels (anglais) 3D utilisent des textures en relief et d’autres types de mappage de textures pour simuler rapidement et efficacement des détails réalistes sur les surfaces des objets et des personnages modélisés en 3D. Il s’avère beaucoup plus efficace d’appliquer des textures en relief que de créer manuellement chaque creux, renfoncement, relief, ride ou irrégularité de surface dans le maillage 3D.

Avec les textures en relief, le logiciel projette un fichier image en niveaux de gris 2D sur la surface d’un objet 3D. Cette approche renforce l’illusion de réalité en faisant apparaître des reliefs et des renfoncements sur la surface ou la peau des objets et personnages 3D. Une texture en relief ne modifie pas la forme du maillage 3D. C’est le degré de niveau de gris qui détermine la profondeur apparente à chaque point de la surface, le noir représentant le point le plus bas et le blanc le plus haut.



De nombreuses techniques de mappage de texture disponibles dans des logiciels de mappage de textures fonctionnent de la même manière que la création de textures en relief. Par exemple, les textures diffuses servent à appliquer des textures, des motifs et des couleurs de base aux surfaces. L’application de textures spéculaires, qui s’appuie sur des textures d’images 2D en niveaux de gris, permet d’assigner des degrés de brillance/de réflectivité aux surfaces.



D’autres techniques de mappage de textures fournissent sensiblement le même résultat que la création de textures en relief avec des méthodes différentes. Ainsi, les textures normales offrent une sorte de version nouvelle et améliorée des textures en relief pour les surfaces complexes. Au lieu de niveaux de gris, elles utilisent des données RVB pour gérer les différentes informations de profondeur par rapport à la normale de surface. Ces données indiquent au logiciel comment la lumière doit interagir avec la surface pour créer l’illusion de textures détaillées grâce à l’ombrage.



Ni les textures normales ni les textures en relief ne modifient la géométrie des modèles 3D. Elles créent juste une illusion. Les textures obtenues ne projettent pas d’ombres. En revanche, l’application de textures de déplacement à des maillages déplace physiquement ces derniers. Ces mouvements se reflètent même dans les silhouettes et les ombres. Les résultats sont saisissants. En revanche, l’utilisation des textures de déplacement peut être plus difficile, mobiliser beaucoup plus de puissance de calcul et impliquer des temps de rendu beaucoup plus longs.