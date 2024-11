Dans le secteur des médias et du divertissement, la gestion de la production supervise la création de projets pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. Son rôle consiste à planifier, suivre et gérer la logistique et les ressources d’un projet créatif, de la préproduction à la livraison finale. Il englobe la création et l’optimisation des programmes, le suivi du développement des ressources, l’attribution des tâches, la gestion du budget, ainsi que la révision et l’approbation du contenu créatif.