Les dessins électriques, également appelés plans électriques, sont des documents techniques qui décrivent et notent les conceptions des systèmes électriques. Les techniciens utilisent ces documents pour installer les systèmes sur site. Dans les dessins électriques, chaque type de composant et de connexion possède son propre symbole spécialisé, et chaque détail compte.

AutoCAD peut être utilisé comme un programme de dessin électrique complet, la plupart de ses fonctionnalités électriques étant accessibles par le biais du jeu d’outils électrique dédié, qui est inclus avec un abonnement à AutoCAD. Ce jeu d’outils puissant vous permet de créer, de modifier et de documenter efficacement et facilement des systèmes de contrôle électrique. Accédez à des bibliothèques complètes de symboles, à des fonctionnalités de dessin automatisé et à la vérification des erreurs en temps réel pour rationaliser votre workflow et améliorer votre productivité.