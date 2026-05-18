Logiciel de dessin électrique

Découvrez des jeux d’outils spécifiquement conçus pour la création de dessins électriques avec les logiciels professionnels de conception et de dessin électrique AutoCAD.

Homme travaillant dans l’atelier électrique du Technology Center Autodesk de San Francisco.

Qu’est-ce qu’un dessin électrique ?

Les dessins électriques, également appelés plans électriques, sont des documents techniques qui décrivent et notent les conceptions des systèmes électriques. Les techniciens utilisent ces documents pour installer les systèmes sur site. Dans les dessins électriques, chaque type de composant et de connexion possède son propre symbole spécialisé, et chaque détail compte.

AutoCAD peut être utilisé comme un programme de dessin électrique complet, la plupart de ses fonctionnalités électriques étant accessibles par le biais du jeu d’outils électrique dédié, qui est inclus avec un abonnement à AutoCAD. Ce jeu d’outils puissant vous permet de créer, de modifier et de documenter efficacement et facilement des systèmes de contrôle électrique. Accédez à des bibliothèques complètes de symboles, à des fonctionnalités de dessin automatisé et à la vérification des erreurs en temps réel pour rationaliser votre workflow et améliorer votre productivité.

Interface AutoCAD Electrical avec schéma électrique et de câblage.

Le processus de dessin électrique expliqué

Un dessin électrique est destiné à fournir une représentation visuelle de la disposition d’un système électrique, y compris les composants et les connexions entre eux. Il existe différents types de dessins électriques avec des objectifs différents, mais en général, vous pouvez commencer le processus en esquissant la disposition du système électrique, à l’aide de papier de qualité et d’un crayon, ou d’un logiciel de dessin électrique tel qu’AutoCAD Electrical. Mentionnez tous les composants, représentés par des symboles spéciaux. Ajoutez, ensuite des lignes pour connecter les composants, ce qui représente les fils. Des étiquettes et d’autres annotations peuvent être ajoutées pour fournir des informations supplémentaires et des précisions au lecteur.

Logiciels de dessin électrique spécialisés

AutoCAD

Outils de CAO 2D et 3D avec des informations améliorées, des automatisation basées sur l'IA et des fonctionnalités de collaboration. L'abonnement comprend AutoCAD sur ordinateur de bureau, web et mobile, ainsi que sept jeux d’outils spécialisés.

Détails du produit
AutoCAD LT

Le logiciel de référence pour le dessin et la documentation de CAO 2D. L’abonnement comprend AutoCAD LT sur ordinateur, Web et mobile.

Détails du produit

Avantages de l’utilisation d’un logiciel de dessin électrique

Alors que les dessins électriques ont longtemps été créés à la main, l’utilisation d’un logiciel de dessin électrique présente de nombreux avantages, notamment :

Efficacité

Il est beaucoup plus rapide de placer et de connecter des symboles de composants électriques et des câblages prédéfinis numériquement plutôt que de les dessiner à la main. De nombreux autres éléments sont également automatisés, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur les choses les plus importantes.

 

Précision

L’utilisation d’un logiciel de dessin électrique tel qu’AutoCAD peut vous aider à éliminer les erreurs coûteuses et fâcheuses en réduisant considérablement le risque d’erreur humaine lors de la création de dessins électriques.

 

Collaboration facilitée

Une fois que vous avez créé un ensemble de plans électriques à l’aide du jeu d’outils Electrical d‘AutoCAD, vous pouvez facilement le partager instantanément avec d’autres membres de votre équipe.

 

Lecture des dessins électriques

Découvrez les symboles utilisés pour annoter les composants dans un plan électrique.

Symboles d’éclairage dans la conception schématique électrique.

Éclairage

Utilisez les outils AutoCAD pour créer des schémas de sources d’éclairage, des plus gros projecteurs aux plus petites appliques.

Symboles de commutateur SPDT et SP3T dans le schéma de circuit.

Aiguillages

Que les commutateurs soient unipolaires ou à plusieurs pôles, AutoCAD vous aide à représenter des schémas de circuits électriques.

Symboles électriques pour le fusible et le PTC.

Fusibles

Les fusibles coupent le courant électrique pour protéger les autres composants. AutoCAD simplifie la conception des fusibles et la création des schémas de fusibles.

Schéma de circuit électrique montrant les connexions de mise à la terre et de circuit intégré.

Sol

Pour des raisons de sécurité, les circuits électriques doivent être connectés à la terre. Découvrez les méthodes correctes pour schématiser la mise à la terre à l’aide des outils de dessin de configuration électrique d’AutoCAD.

Indicateurs de fils connectés et non connectés dans le schéma de circuit.

Fils

AutoCAD vous offre la puissance de conception nécessaire pour définir précisément les fils qui connectent vos composants.

Symboles de résistance américains et internationaux en électronique

Résistances

Grâce aux outils de conception de plan électrique AutoCAD, créez des schémas de résistances pour réduire le passage du courant, ajuster les niveaux de signaux, diviser les tensions et plus encore.

Symboles de condensateurs polarisés et non polarisés.

Condensateurs

Qu’ils soient polarisés ou non, les condensateurs stockent des charges électriques. Le jeu d’outils AutoCAD Electrical vous aide à créer des schémas de condensateurs.

Symboles des sources d’alimentation CC et CA dans les schémas de circuit.

Sources d’alimentation

Que votre travail repose sur du courant alternatif ou continu, ou encore sur des batteries, il existe de multiples façons de concevoir l’alimentation. AutoCAD facilite le processus de planification et de conception de dessins électriques.

Principaux types de dessins électriques

Il existe quatre principaux types de dessins électriques :

Diagrammes schématiques, représentant un dessin technique détaillé

Diagrammes schématiques

Un diagramme schématique est la version la plus simple d’un dessin électrique qui vise à transmettre la fonctionnalité et la connectivité d’un circuit à l’aide de lignes et de symboles universels.

 

Rendu d’un circuit de commande électrique

Schémas de circuit

Ils servent à représenter plus fidèlement la réalité d’un système électrique, plutôt que de se limiter à la logique qui le sous-tend. Ils contiennent des détails sur la façon dont les fils et les composants sont disposés et, souvent, sur les couleurs de fil utilisées.  

 

Schéma de circuit montrant les connexions et les composants détaillés

Schémas illustrés

Ce type de plan électrique est encore plus détaillé, utilisant des images pour représenter les composants et incluant des détails sur la façon dont les fils sont attachés.

 

Représentation visuelle du schéma fonctionnel

Schémas fonctionnels

Les schémas fonctionnels utilisent des blocs et des lignes pour illustrer la relation entre les composants.

 

Homme travaillant dans l’atelier électrique du Technology Center Autodesk de San Francisco.

Qui utilise un logiciel de dessin électrique ?

De nombreuses professions et divers secteurs d’activité utilisent des programmes de dessin électrique tels qu’AutoCAD dans leurs activités quotidiennes ou pour le travail sur des projets. Les électriciens utilisent des plans électriques pour l’installation et l’entretien, tant lors de la planification que de la mise en œuvre. Les ingénieurs électriciens conçoivent des systèmes élaborés et veillent à la conformité aux réglementations à l’aide d’un logiciel de dessin électrique.  Les concepteurs de produits l’utilisent souvent pour déterminer comment faire fonctionner un dispositif ou optimiser l’exécution d’une fonction électrique, tandis que les techniciens en électronique peuvent surtout l’utiliser à des fins de dépannage. 

Mise en route des outils et ressources AutoCAD

Image du tutoriel présentant l’interface et les outils de l’environnement de conception

Didacticiel sur l’environnement de conception

Découvrez les concepts de base de l’interface AutoCAD et apprenez à accéder aux principaux outils.

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écran d’ordinateur affichant un schéma technique ou un schéma électrique

Ressources sur les dessins électriques

De la conception schématique de base à la gestion avancée des fichiers, ces ressources peuvent vous aider à être prêt à réaliser des dessins de configuration électrique.

Accéder à la série de jeux d’outils AutoCAD Electrical (anglais)
Des femmes travaillent ensemble et regardent une tablette.

Didacticiels AutoCAD

Obtenez des instructions détaillées pour la conception de circuits et de câblages, la génération de rapports, et de nombreux thèmes relatifs aux dessins électriques. 

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Passage d’AutoCAD LT à AutoCAD

Martz Technologies est passé d’AutoCAD LT à AutoCAD (avec le jeu d’outils Electrical) et a gagné en efficacité grâce aux fonctionnalités supplémentaires pour les plans électriques.

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Ressources sur les dessins électriques

Explorez les possibilités du logiciel de dessin électrique AutoCAD grâce à ces conseils, workflows et sessions de formation.

Apprenez à vous familiariser avec l’interface du logiciel de dessin électrique.

En savoir plus sur le jeu d’outils AutoCAD Electrical, notamment les améliorations de l’intelligence artificielle et les fonctionnalités propres aux électriciens et aux concepteurs électriques.

Dans cette vidéo à la demande d’Autodesk University, découvrez les outils basés sur l’IA d’AutoCAD pour la reconnaissance intelligente d’objets, l’analyse prédictive et la collaboration transparente entre les jeux d’outils AutoCAD.

Dans ce cours à la demande, découvrez comment les dessins et composants liés sont mis à jour automatiquement, ce qui améliore l’efficacité et la qualité de la conception. Découvrez comment accéder aux bibliothèques de symboles, créer des types de dessin personnalisés, lier des composants et générer des rapports basés sur les types de dessin.

Obtenez des réponses aux questions les plus fréquentes sur les licences du logiciel AutoCAD et les abonnements, et découvrez ce que vous pouvez réaliser grâce aux logiciels de dessin électrique Autodesk.

Découvrez comment AutoCAD Electrical peut améliorer considérablement votre processus de documentation, vous faire gagner 25 % de temps et vous permettent de réaliser des audits et d’extraire des données essentielles telles que les nomenclatures et les rapports de câblage.

 

Questions fréquemment posées sur les logiciels de dessin électrique

À quelle échelle les dessins électriques sont-ils réalisés ?

Cela peut varier, mais les plans électriques sont souvent établis à la même échelle que les plans d’étage associés, souvent à l’échelle 1:50.

Puis-je partager des plans électriques avec d’autres personnes qui n’ont pas AutoCAD ?

Oui, nous proposons une gamme de visualiseurs de fichier gratuits, pour que d’autres personnes qui ne disposent pas du même logiciel de dessin électrique puissent afficher vos dessins. Vous trouverez des informations détaillées sur le partage de fichiers et la collaboration avec les membres de l’équipe dans notre didacticiel en ligne (anglais).

Est-il possible d’essayer gratuitement le logiciel de dessin électrique AutoCAD ?

Oui, nous proposons des essais gratuits du logiciel de dessin électrique AutoCAD, afin de pouvoir l’essayer sans aucun risque.

Quelle est la différence entre un diagramme schématique et un schéma de circuit ?

Un diagramme schématique montre la logique d’un circuit électrique, la façon dont les différents composants sont connectés et le comportement du circuit, mais il n’inclut pas de détails précis sur la disposition physique exacte des fils. Un schéma de circuit mentionne la couleur des fils et indique avec précision la façon dont les composants sont connectés et l’endroit où ils sont connectés. Le premier type de dessin électrique est un plan général utilisé pour la conception et la résolution de problèmes, tandis que le second est un document pratique utilisé pour le câblage, l’installation et la maintenance.

Comment lisez-vous les dessins électriques ?

Les dessins électriques sont généralement lus de gauche à droite ou de haut en bas. Pour comprendre ce qui est représenté, vous devez vous familiariser avec ce à quoi chacun des symboles des composants fait référence. Vous devez également identifier la direction dans laquelle le courant circule en regardant les lignes sur le plan électrique.

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