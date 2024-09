Oui, AutoCAD Web, qui inclut un accès à AutoCAD sur le Web et sur un appareil mobile, offre des outils de collaboration et de partage à distance très utiles pour améliorer votre expérience AutoCAD. AutoCAD Web combine la commodité de visualiser et de modifier des conceptions en ligne ou sur un appareil mobile. Elle est disponible en tant qu'abonnement autonome à un prix attractif et est incluse dans chaque abonnement à AutoCAD et à AutoCAD LT.

En savoir plus sur AutoCAD Web et découvrir comment cette version peut vous aider à améliorer votre workflow et la collaboration en ligne.