QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Questions fréquemment posées sur les abonnements à Civil 3D

Consultez les réponses aux questions fréquemment posées sur les abonnements à Autodesk Civil 3D. 

Ouvrir la voie à une conception plus intelligente des infrastructures civiles

Vue aérienne du fleuve Chao Phraya et de la ville environnante, avec un projet de construction.

Outils de conception et de documentation de précision pour les infrastructures civiles

Qu’il s’agisse de ponts, de tunnels, de routes, de voies ferrées ou de réseaux hydrauliques, les infrastructures civiles constituent l’épine dorsale de la société moderne et façonnent les modes de déplacement, de relation et d’accès aux services essentiels. Aujourd’hui, de nouveaux outils et de nouvelles technologies élargissent les possibilités des professionnels du génie civil, en transformant non seulement les actifs que nous construisons, mais aussi la façon dont nous les planifions, les concevons et les exécutons.  

Autodesk Civil 3D prend en charge les workflows modernes dans le domaine du génie civil en fournissant des outils de planification, de conception et d’exécution qui améliorent la collaboration, la productivité et la prise de décision en matière de conception, afin d’aider les équipes à obtenir de meilleurs résultats pour les infrastructures d’aujourd’hui et de demain. 

Métro aérien traversant un pont avec une ville en arrière-plan.

Comment acheter Autodesk Civil 3D ?  

Autodesk Civil 3D est disponible sous forme d’abonnements mensuels, annuels et pluriannuels, ainsi que selon un modèle de paiement à l’usage avec Autodesk Flex. Vous pouvez souscrire un nouvel abonnement en ligne directement auprès d’Autodesk, contacter un ingénieur commercial Autodesk ou consulter un revendeur agréé. Vous pouvez également demander de l’aide à Autodesk Assistant en cliquant sur l’icône située en bas à droite de la fenêtre de votre navigateur. 

Questions fréquemment posées sur le produit Civil 3D

Quelle est la différence entre Autodesk Civil 3D et AutoCAD Civil 3D ?

Autodesk Civil 3D est un logiciel autonome depuis sa sortie en 2005, mais il a été conçu sur la plate-forme AutoCAD et a parfois été appelé « AutoCAD Civil 3D » par les professionnels du secteur. Civil 3D inclut des jeux d’outils spécialisés pour la conception d’infrastructures civiles et l’analyse géospatiale qui ne sont pas disponibles dans AutoCAD, tandis qu’AutoCAD propose des jeux d’outils spécialisés pour d’autres secteurs qui ne sont pas inclus dans Civil 3D. Pour obtenir Civil 3D et tous les jeux d’outils spécialisés d’AutoCAD, vous pouvez vous abonner à Architecture, Engineering & Construction Collection. En savoir plus et comparer les abonnements.

Quelle est la meilleure façon d’apprendre à utiliser Autodesk Civil 3D ?

Il existe de nombreuses façons d’apprendre à utiliser Civil 3D, selon que vous préférez apprendre par vous-même ou avec l’aide d’un instructeur qualifié.  

  • Préparez la certification professionnelle Civil 3D pour la conception d’infrastructures. Autodesk Certified Professional in Civil 3D for Infrastructure Design (anglais) comprend des cours à la demande de préparation à la certification à travers des leçons, des exercices pratiques, des défis et des évaluations.
  • Autodesk Learning propose des programmes de formation en ligne (anglais) à la demande, y compris des programmes qui vous préparent à l’examen de certification Civil 3D.
  • Il existe d’autres ressources d’apprentissage en ligne à la demande que vous pouvez utiliser pour l’apprentissage autoguidé. Reportez-vous à ce qui suit pour plus de détails.

Puis-je apprendre à utiliser Autodesk Civil 3D par moi-même ?

Oui. Pour commencer, le logiciel lui-même contient des modules et des ressources d’apprentissage qui peuvent vous aider à développer vos compétences, ainsi qu’à apprendre à utiliser diverses fonctionnalités et ensembles d’outils. 

  • Autodesk propose un certain nombre de didacticiels en ligne pour Civil 3D.
  • Autodesk Learning propose des modules et des cours (anglais) pour vous aider à développer vos compétences et vos aptitudes à effectuer des tâches spécifiques, ainsi qu’à mener à bien vos workflows dans Civil 3D.
  • Vous pouvez apprendre en suivant des cours enregistrés dispensés par des responsables d’infrastructures et des experts Autodesk sur le site Web d’Autodesk University (anglais).  

Questions fréquemment posées sur les tarifs, les versions d’évaluation et les réductions de Civil 3D

Combien coûte Autodesk Civil 3D ?

Le prix d’un abonnement mensuel à Civil 3D est de . Le prix d’un abonnement annuel à Civil 3D est de . Le prix d’un abonnement de 3 ans à Civil 3D est de . Autodesk Flex offre une option de paiement à l’usage pour les utilisateurs occasionnels. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Autodesk Flex

Est-ce qu’Autodesk propose une version d’évaluation gratuite du logiciel Autodesk Civil 3D ?

Oui, les nouveaux utilisateurs peuvent accéder à une version d’évaluation gratuite du logiciel Civil 3D pendant 30 jours. Vous pouvez annuler un essai gratuit en désactivant le renouvellement automatique avant la fin de la période d’essai gratuit. Si vous n’avez pas indiqué de moyen de paiement au début de cette période, le logiciel expirera automatiquement. En savoir plus.

Des remises sont-elles proposées pour les étudiants, les enseignants ou les organismes à but non lucratif ?

Oui. Les étudiants et les enseignants peuvent accéder gratuitement pendant un an aux produits et services Autodesk à des fins éducatives. Ils peuvent ensuite continuer de bénéficier de cet avantage sous réserve de respecter les critères d’éligibilité. En savoir plus sur l’accès à Autodesk à des fins éducatives

 

Nous offrons l’accès gratuit à nos logiciels aux organismes à but non lucratif et aux start-up qui mettent la conception au service de l’environnement et du progrès social. En savoir plus sur le programme Technology Impact (anglais).

Questions fréquemment posées sur les plans d’abonnement et l’achat de Civil 3D

Dois-je choisir un abonnement mensuel à Autodesk Civil 3D, un abonnement annuel ou un abonnement pluriannuel, ou bien utiliser Autodesk Flex ?

Tout dépend de la fréquence à laquelle vous comptez utiliser Civil 3D, et pendant combien de temps. Si vous prévoyez d’utiliser Civil 3D de manière intensive pendant une courte période, l’idéal pourra être d’opter pour un abonnement mensuel. Son tarif par mois est légèrement plus élevé qu’avec un abonnement annuel, mais il peut être résilié à la fin de chaque mois. Si vous prévoyez d’utiliser Civil 3D de manière intensive pendant 8 mois ou plus, l’abonnement annuel sera plus économique. L’abonnement de 3 ans n’offre pas de réduction par rapport à l’abonnement annuel, mais le tarif reste le même pendant trois ans, ce qui rend les coûts de vos abonnements plus prévisibles. Si vous ou des membres de votre équipe pensez n’avoir besoin que d’un accès occasionnel, il peut convenir de s’orienter vers un plan Flex. Chaque jeton accorde à un utilisateur un accès complet à Civil 3D pendant une journée (24 heures), et vous pouvez partager ces jetons entre les différents utilisateurs de votre équipe. Vous pouvez acheter des jetons supplémentaires en cas de besoin, mais vous ne pouvez utiliser que neuf jetons par jour. En savoir plus sur les options

Quelle est la différence entre un abonnement à Autodesk Civil 3D et à Autodesk Flex ?

Un abonnement permet à un utilisateur enregistré d’accéder en permanence à Civil 3D pendant un mois ou un an, selon l’abonnement choisi. Avec Autodesk Flex, vous obtenez un minimum de 100 jetons, chacun valable pour accéder à Civil 3D pendant 24 heures. Un maximum de neuf jetons peuvent être utilisés par jour par différents utilisateurs enregistrés. Il est également possible d’acquérir des jetons supplémentaires chaque mois, en cas de besoin. Pour plus d’informations, consultez la page  www.autodesk.com/fr/flex

Puis-je modifier mon abonnement à Autodesk Civil 3D ou sa durée ?

Oui, dans la plupart des régions, vous pouvez passer d’un abonnement mensuel à un abonnement annuel ou augmenter la durée à 3 ans. Si vous n’avez pas la possibilité de modifier la durée dans votre région, vous devez attendre que l’abonnement d’origine expire, puis souscrire un nouvel abonnement d’une durée différente.  

 

Le processus de modification de la durée dépend de la façon dont vous avez initialement souscrit votre abonnement.

  • Si vous avez souscrit votre abonnement en ligne : Connectez-vous à votre compte Autodesk Account et ouvrez les détails de l’abonnement à Civil 3D. Sous les détails du renouvellement, recherchez Durée, puis cliquez sur Modifier. Sélectionnez une nouvelle durée et cliquez sur Confirmer. Plus de renseignements ici.
  • Si vous avez souscrit votre abonnement auprès d’un partenaire Autodesk agréé : contactez votre partenaire pour qu’il puisse effectuer la modification pour vous. Pour obtenir ses coordonnées, connectez-vous à votre compte Autodesk Account, accédez à Facturation et commandes et recherchez Abonnements et contrats. Recherchez votre contrat et cliquez sur le bouton Renouveler pour afficher le nom et l’adresse e-mail du partenaire.  

Puis-je souscrire un abonnement pour quelqu’un d’autre ?

Oui, vous pouvez acheter Civil 3D pour un autre utilisateur. Connectez-vous au compte Autodesk Account que vous avez utilisé pour souscrire l’abonnement au logiciel et cliquez sur l’icône Utilisateurs. Vous pouvez ensuite entrer des adresses e-mail d’autres utilisateurs pour leur donner accès au logiciel et envoyer une invitation permettant de télécharger et d’installer Civil 3D. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Gestion des utilisateurs et des autorisations.

Plusieurs utilisateurs peuvent-ils partager un même abonnement ?

Les abonnements mensuels et annuels offrent un accès utilisateur unique : un seul utilisateur peut accéder à chaque licence, l’activer et l’utiliser. Les utilisateurs ne peuvent pas partager de licence, mais vous pouvez acheter des licences autonomes supplémentaires, puis affecter ces licences à différents utilisateurs. Avec Flex, plusieurs utilisateurs peuvent partager des jetons qui offrent un accès 24 h/24 à Civil 3D. Jusqu’à 9 utilisateurs différents peuvent utiliser des jetons un jour donné. 

À quelles versions de Civil 3D ai-je accès avec mon abonnement ?

Votre abonnement à Civil 3D vous permet d’installer et d’utiliser les trois versions précédentes. Les téléchargements disponibles apparaissent dans votre compte Autodesk Account une fois l’abonnement activé. Pour plus d’informations, consultez la liste des versions antérieures disponibles pour les abonnés

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Questions fréquemment posées sur la résiliation, le renouvellement et le remboursement des abonnements Civil 3D

Comment résilier mon abonnement à Autodesk Civil 3D ?

Vous pouvez résilier un abonnement que vous avez souscrit récemment et pourriez avoir droit à un remboursement si vous agissez dans les délais voulus.

  • Pour les abonnements mensuels, retour dans les 15 jours suivant la souscription ou le renouvellement.
  • Pour les abonnements annuels ou de 3 ans, retour dans les 30 jours suivant la souscription ou le renouvellement. 
  • Pour les commandes de jetons Flex, retour dans les 30 jours suivant l’achat.  

Utilisez Autodesk Assistant (l’icône en bas à droite des pages du site Web d’Autodesk) ou contactez Autodesk pour demander le remboursement. 

Si vous devez résilier ou retourner un abonnement que vous avez souscrit sur Autodesk App Store et payé avec PayPal, vous devez résilier l’abonnement par le biais de votre compte PayPal. 

Comment mettre fin au renouvellement automatique ?

Pour mettre fin aux prochains renouvellements sans retourner l’abonnement, désactivez le renouvellement automatique dans votre compte Autodesk Account. Votre abonnement restera actif jusqu’à la date d’expiration.

Serai-je remboursé si je résilie mon abonnement à Autodesk Civil 3D de manière anticipée ?

Oui, si vous agissez dans les délais de remboursement. 

  • Pour les abonnements mensuels, retour dans les 15 jours suivant la souscription ou le renouvellement.
  • Pour les abonnements annuels ou de 3 ans, retour dans les 30 jours suivant la souscription ou le renouvellement. 
  • Pour les commandes de jetons Flex, retour dans les 30 jours suivant l’achat.  

Questions fréquemment posées sur la configuration requise et l’utilisation de Civil 3D

Quelle est la configuration informatique requise pour Autodesk Civil 3D ?

Civil 3D peut être exécuté sous Microsoft® Windows® 11 ou Windows 10 version 1809 ou ultérieure. Recommandations pour le matériel :  

  • Processeur de 3 GHz minimum (de base) ou 4 GHz minimum (turbo)
  • 32 Go de mémoire
  • Carte graphique de 8 Go 
  • 20 Go de stockage  

Voir toutes les exigences de configuration système pour Civil 3D

Est-il possible d’installer Autodesk Civil 3D sur plusieurs ordinateurs ?

Avec un abonnement à Civil 3D, vous pouvez installer le logiciel sur un maximum de trois ordinateurs ou autres appareils. Toutefois, seul l’utilisateur nommé peut se connecter et utiliser le logiciel sur un seul ordinateur à un moment donné. Pour plus d’informations, consultez l’accord de licence du logiciel.

Une connexion Internet est-elle nécessaire pour utiliser Autodesk Civil 3D ?

Vous n’avez pas besoin d’être en ligne pour utiliser Civil 3D sur votre ordinateur. Vous devez cependant vous connecter à Internet tous les 30 jours afin de vérifier que votre abonnement est toujours actif. Une connexion à Internet est nécessaire pour l’installation initiale et l’activation de Civil 3D sur votre ordinateur.

Termes et conditions légales

Les logiciels et/ou les services cloud Autodesk gratuits sont soumis à l’acceptation et au respect des termes et conditions (anglais) des conditions générales d’utilisation applicables et autres conditions associées.  Les services cloud et les logiciels sous licence éducative ou abonnement éducatif ne peuvent être utilisés que par les utilisateurs éligibles et uniquement à des fins éducatives. Leur usage à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives est interdit.