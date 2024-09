Decathlon s’intéresse également à la conception générative et à l’impression 3D pour créer et fabriquer des produits de façon plus efficace et plus durable. Ses premiers produits à en bénéficier sont les vélos, que l’entreprise parvient à alléger sans utiliser de matériaux en fibres de carbone. « Les fibres de carbone génèrent de grandes quantités de déchets lors de la production et sont difficiles à recycler », analyse Charles Cambianica. « Nous voulions concevoir un cadre de vélo à la fois léger et peu impactant sur l’environnement. » Avec son équipe, Charles Cambianica a travaillé sur le vélo haute performance de la marque Van Rysel afin de proposer un modèle doté d’un cadre en titane recyclable dont le poids égale la durabilité, qui permettrait de réduire considérablement les matériaux utilisés et les émissions de carbone.

Baptisé Van Rysel PNPL 3.0, le prototype imaginé par l’équipe a été dévoilé en janvier 2023 lors du salon Velofollies qui s’est tenu en Belgique. Ce vélo imprimé en 3D donne un aperçu de la façon dont l’intelligence artificielle (IA) et l’impression 3D peuvent être utilisées pour produire une pièce, un composant ou un cadre de vélo entier, localement et à la demande.