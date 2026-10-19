Les projets de transport génèrent plus de données que jamais. Les logiciels hérités fermés les rendent difficiles à gérer et déconnectées. Autodesk rassemble vos collaborateurs, vos données et vos workflows sur une plate-forme ouverte et interopérable dotée de fonctionnalités de collaboration cloud et d’IA conçues pour les infrastructures modernes. Vous pouvez ainsi concevoir et créer des infrastructures résilientes et prêtes à affronter l’avenir, qui résistent à l’épreuve du temps.

Abandonner vos solutions logicielles historiques est une décision importante. Nous avons aidé des entreprises et des agences du monde entier à réussir cette migration. Nous sommes prêts à vous aider à faire de même en toute confiance, tout en maintenant la productivité de vos équipes et vos projets sur la bonne voie.