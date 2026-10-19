abandonnez les anciens logiciels

Choisissez Autodesk

La plate-forme moderne pour planifier, concevoir, construire et entretenir les infrastructures de transport résilientes de demain.

Un train roule sur un pont traversant une grande rivière. Des montagnes et un magnifique paysage verdoyant sont visibles en arrière-plan.

Les infrastructures résilientes reposent sur l’interopérabilité.

Les projets de transport génèrent plus de données que jamais. Les logiciels hérités fermés les rendent difficiles à gérer et déconnectées. Autodesk rassemble vos collaborateurs, vos données et vos workflows sur une plate-forme ouverte et interopérable dotée de fonctionnalités de collaboration cloud et d’IA conçues pour les infrastructures modernes. Vous pouvez ainsi concevoir et créer des infrastructures résilientes et prêtes à affronter l’avenir, qui résistent à l’épreuve du temps.

Abandonner vos solutions logicielles historiques est une décision importante. Nous avons aidé des entreprises et des agences du monde entier à réussir cette migration. Nous sommes prêts à vous aider à faire de même en toute confiance, tout en maintenant la productivité de vos équipes et vos projets sur la bonne voie.

Les leaders du secteur des transports s’accordent à dire que l’interopérabilité est plus qu’une option pour les infrastructures résilientes.

85 %

affirment que la convergence entre le BIM et le SIG est essentielle pour la gestion de projet.

83 %

affirment que l’interopérabilité améliore la collaboration.

84 %

affirment que la mauvaise qualité des données a un impact sur la livraison des projets.

*Afficher la source des données
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Découvrez pourquoi les plus grandes entreprises de transport choisissent Autodesk

60 % des entreprises de transport font état de progrès substantiels dans leur transformation numérique pour permettre l’interopérabilité. Ne vous laissez pas distancer.

Guide Pourquoi les maîtres d’ouvrage en équipements de transport optent pour Autodesk

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Découvrez comment les maîtres d’ouvrage en équipements de transports peuvent relier les équipes et les données, améliorer la prévisibilité des projets et prendre de meilleures décisions tout au long du cycle de vie des équipements.

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Pourquoi les consultants en ingénierie optent pour Autodesk

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Comment Autodesk aide les équipes à mieux construire

Découvrez la meilleure voie à suivre pour passer de vos anciennes solutions à Autodesk grâce à un plan de mise en œuvre personnalisé.

Si la configuration de votre ancien logiciel nécessitait un doctorat, le passage à Autodesk n’a pas de raison d’être compliqué. Contactez notre équipe pour qu’elle compare les solutions Autodesk à vos technologies et workflows actuels, identifie les solutions adaptées à vos besoins et définisse un chemin clair à suivre pour effectuer la transition tout en continuant à faire avancer vos projets.
 