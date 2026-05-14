Pour les produits et services facturés à la journée

Lorsqu’un utilisateur ouvre un produit Autodesk associé à Flex et s’y connecte, un tarif quotidien par produit lui est facturé par tranche de 24 heures. Les utilisateurs ne sont pas refacturés s’ils utilisent plusieurs versions ou s’ils rouvrent le produit dans un délai de 24 heures.

Par exemple, Priscilla ouvre AutoCAD et s’y connecte de 8 h à 17 h le lundi. 7 jetons sont facturés à son équipe. Elle ouvre AutoCAD de 7 h à 17 h le mardi. 7 jetons sont facturés à son équipe à 8 h. Elle ferme AutoCAD à 17 heures et ne l’ouvre plus de la semaine. Seulement deux jours d’utilisation lui seront facturés.

Pour les produits et services facturés au résultat

Les utilisateurs sont facturés à un tarif variable en fonction du type de résultat (le rendu d’une image dans Revit, par exemple).

Consultez les tarifs de chaque produit et service disponible avec Flex.