Autodesk pour petites entreprises 

Des logiciels de conception et de fabrication aussi efficaces que votre entreprise.

Choisissez parmi nos produits abordables conçus pour des entreprises comme la vôtre

Autodesk propose aux professionnels des solutions accessibles, notamment AutoCAD LT pour le dessin 2D, et Fusion pour la modélisation et l’impression 3D.

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD

Découvrez notre logiciel de CAO 2D et 3D. L’abonnement comprend AutoCAD, les jeux d’outils spécialisés et les applications.

1 748 €*/an

2 184 €* Économiser 364 €
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OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD LT

Accédez à notre logiciel de CAO 2D économique pour le dessin et la documentation.

456 €*/an

570 €* Économiser 95 €
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OFFRE SPÉCIALE

Fusion

Découvrez notre logiciel cloud de conception de produits pour la fabrication, la modélisation 3D, l’électronique, la simulation et la gestion des données.

531 €*/an

708 €* Économiser 148 €
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OFFRE SPÉCIALE

Autodesk Flow Studio

Créez des VFX époustouflants avec une IA que vous contrôlez. Transformez vos prises en scènes CG à diriger, modifier et exporter avec des outils d’IA pour mocap, tracking, animation et compositing.

372 €*/an
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* TVA estimée incluse

Trouvez le forfait Autodesk idéal pour votre entreprise

Tous les forfaits comprennent l’assistance standard 8h/5j, l’authentification unique (SSO) et les rapports d’utilisation. Les abonnements annuels, mensuels et Flex offrent des garanties de remboursement.

Graphique de calendrier représentant les abonnements annuels

Abonnement annuel

Idéal pour les équipes de production stables
Si vous...

  • utilisez le même produit tous les jours
  • disposez de concepteurs ou d’ingénieurs à temps plein
  • vous voulez le coût par utilisateur le plus bas
  • préférez vous appuyer sur des budgets prévisibles

Dans ce cas, choisissez un abonnement d’un an :

  • Réalisez des économies à coup sûr
  • Économisez jusqu’à 33 % par rapport à l’abonnement mensuel
  • Maintenez le même prix, sans risque d’augmentation.
Découvrir les forfaits annuels
Graphique de calendrier représentant les abonnements mensuels

Abonnement mensuel

Idéal pour la flexibilité à court terme

Si vous...

  • travaillez sur des projets saisonniers
  • embauchez temporairement
  • avez besoin de gérer les flux de trésorerie
  • ne souhaitez pas d’engagement à long terme

Choisissez ensuite un abonnement mensuel :

  • Payez chaque mois
  • Ajoutez ou supprimez des utilisateurs à tout moment
  • Passez à un abonnement annuel en cas de besoin
Commencer par un forfait mensuel
Graphique de jetons Flex à côté d’un graphique d’utilisation des jetons

Flex

Idéal pour les équipes qui changent ou pour l’utilisation de plusieurs produits

Si vous... 

  • utilisez différents produits Autodesk occasionnellement 
  • travaillez avec des sous-traitants 
  • n’avez pas besoin d’un accès quotidien 
  • souhaitez partager l’accès au sein d’une équipe 

Achetez des jetons Flex : 

  • Effectuez un paiement anticipé pour les jours d’utilisation 
  • Accédez à + de 100 produits Autodesk 
  • Partagez des jetons entre différents utilisateurs
En savoir plus sur Flex
Icône représentant un ordinateur portable avec des graphiques qui représentent l’essai et la configuration

Essayer et explorer

Idéal pour débuter

Si vous...

  • voulez explorer les outils avant d’acheter
  • apprenez en autodidacte
  • évaluez des produits pour votre entreprise
  • étudiez, enseignez ou développez

Choisissez les options suivantes :

  • Versions d’évaluation gratuites (accès jusqu’à 30 jours)
  • Accès à des fins éducatives (1 an gratuit)
  • Niveau gratuit d’accès aux API pour les développeurs
Commencer par un accès gratuit

Découvrez l’utilisation des logiciels Autodesk par les professionnels

Numérisation des conceptions

La créatrice de sacs à main de luxe Wendy Stevens donne un nouvel élan à son activité avec AutoCAD LT après un terrible incendie.

Lire le témoignage (anglais)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Wendy Stevens.

Conception de villes modulaires

RAD LAB utilise Revit pour transformer des terrains vagues en espaces communautaires dynamiques et mobiles construits à partir de conteneurs maritimes.

Lire le témoignage

Image publiée avec l’aimable autorisation de Darren Bradley Photography.

Création de rangements plus intelligents

GoBe a utilisé Fusion pour concevoir, créer un prototype et faire évoluer un produit, de l’idée à un produit prêt pour la vente au détail.

Lire le témoignage (anglais)

Image publiée avec l’aimable autorisation de Nick Neuhaus.

Tout le pouvoir de la mise en scène

Après des années à l’imaginer, l’artiste de conception 3D JL Mussi a finalement donné vie à son premier court-métrage grâce à Flow Studio.

Lire le témoignage

Conception de pièces plus légères

Découvrez comment Shute Dynamics utilise la technologie du generative design de Fusion pour créer des pièces de voitures de course plus légères et plus solides pour Pikes Peak.

Lire le témoignage (anglais)

Remaniement des soins de santé

EzeRx combine l’ingénierie, l’IA et la conception durable pour créer des solutions de santé qui améliorent les soins et réduisent l’impact environnemental.

Lire le témoignage (anglais)

Images reproduites avec l’aimable autorisation d’EzeRx

Dessiner plus intelligemment grâce à l’IA dans AutoCAD

Autodesk AI vous aide à travailler plus vite en automatisant les tâches répétitives et en réduisant les modifications manuelles. Transformez rapidement les annotations en mises à jour, placez des blocs intelligemment et nettoyez les dessins en moins de clics. Consacrez moins de temps aux révisions et profitez-en pour faire avancer vos projets en toute confiance.

Image d’une personne vérifiant l’utilisation des jetons Flex dans un compte sur un ordinateur de bureau

Autodesk Flex : profitez d’un accès flexible et prépayé aux produits Autodesk

Les jetons Flex vous donnent accès à plus de 100 produits Autodesk pendant 24 heures d’affilée, ce qui est idéal pour essayer un nouveau produit ou pour l’utiliser occasionnellement.

Vous souhaitez bénéficier d’autres fonctionnalités avec votre abonnement ? Effectuez des regroupements et économisez grâce à ces offres

Accédez à une multitude d’outils de productivité et d’automatisation, et économisez jusqu’à 80 % sur les licences annuelles individuelles grâce à nos offres groupées.

OFFRE SPÉCIALE

AutoCAD Revit LT Suite

Accédez à Revit LT et à AutoCAD LT à un prix avantageux.

567 €*/an

708 €* Économiser 118 €
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OFFRE SPÉCIALE

Architecture Engineering & Construction Collection

Tirez parti de puissants outils de CAO et BIM pour les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, notamment Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design et plus encore.

3 828 €*/an
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OFFRE SPÉCIALE

Product Design & Manufacturing Collection

Accédez à des outils professionnels de développement de produits et de planification de la fabrication : Inventor, AutoCAD, Fusion et bien d’autres encore.

3 516 €*/an
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OFFRE SPÉCIALE

Media & Entertainment Collection

Découvrez notre logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D pour le cinéma, les jeux vidéo et la télévision.

2 910 €*/an
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* TVA estimée incluse

Commencez par consulter ces ressources

AutoCAD

  • Créez plus rapidement et avec précision des dessins 2D et des modèles 3D. Ce guide de démarrage rapide (anglais) vous aide à développer vos compétences et à travailler en toute confiance.
  • Regardez notre webinaire (anglais) pour découvrir cinq conseils pratiques concernant AutoCAD pour travailler plus vite, éviter les erreurs et développer votre activité en toute confiance.
  • Regardez cette vidéo pour découvrir comment les outils de nettoyage AutoCAD aident les équipes de petite taille à détecter et à corriger rapidement les erreurs de dessin.
  • Vous cherchez à accéder à l’assistance AutoCAD ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources.

AutoCAD LT

  • Vous découvrez AutoCAD LT ou vous avez besoin d’une mise à niveau ? Ce guide de démarrage rapide (anglais) aide les équipes de petite taille à acquérir rapidement des compétences essentielles en dessin, pour vous permettre de créer des dessins précis et de maintenir votre niveau de productivité dès le premier jour.
  • Vous cherchez à accéder à l’assistance AutoCAD LT ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources.

Fusion

  • Développez vos compétences en CAO avec des workflows Fusion conçus pour les entreprises en plein essor. Ce guide de démarrage rapide (anglais) vous montre comment concevoir, modéliser, assembler et préparer des produits en vue de leur mise en production, pour pouvoir concrétiser vos idées plus rapidement.
  • Découvrez les principaux outils et workflows de Fusion dans cette série de vidéos qui vous montre comment concevoir et fabriquer un moulinet de pêche complet.
  • Vous cherchez à accéder à l’assistance de Fusion ? Obtenez de l’aide et des réponses, et accédez à des ressources.

Flow Studio

Explorez des solutions gratuites, des recommandations et bien plus

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Versions d’évaluation gratuites

Téléchargez une version d’évaluation gratuite pour découvrir toutes les fonctionnalités de nos dernières versions de logiciels de conception 3D.

 

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Accès sous licence éducative

Les étudiants peuvent se préparer aux emplois de l’avenir grâce à un accès gratuit aux logiciels Autodesk.

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API Autodesk

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Trouvez des réponses à vos questions, partagez votre expertise et communiquez avec vos pairs au sein de la communauté.

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Échange et discussion

Rencontres virtuelles

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Questions fréquemment posées

Combien coûtent les abonnements et les mises à niveau ?

Tous les abonnements aux produits comprennent des avantages et sont proposés aux tarifs applicables dans votre région. La mise à niveau vers un plan Business Success coûte environ 200 USD (prix public conseillé) pour les offres admissibles.

Comment puis-je souscrire un abonnement ou passer à un abonnement supérieur ?

Vous pouvez souscrire des abonnements en ligne, par l’intermédiaire d’un représentant Autodesk ou d’un partenaire Autodesk.

Pendant combien de temps puis-je utiliser mes jetons Flex, et peuvent-ils être reportés ?

Vous disposez d’un an à compter de la date d’achat pour utiliser vos jetons Flex. Comme Flex est un modèle de prépaiement, les jetons ne sont pas reportés, mais vous pouvez en acheter d’autres à tout moment. Autodesk vous informera lorsque votre solde de jetons sera faible.

Comment l’utilisation des produits Flex est-elle facturée ?

Pour les produits et services facturés à la journée
Lorsqu’un utilisateur ouvre un produit Autodesk associé à Flex et s’y connecte, un tarif quotidien par produit lui est facturé par tranche de 24 heures. Les utilisateurs ne sont pas refacturés s’ils utilisent plusieurs versions ou s’ils rouvrent le produit dans un délai de 24 heures.

 

Par exemple, Priscilla ouvre AutoCAD et s’y connecte de 8 h à 17 h le lundi. 7 jetons sont facturés à son équipe. Elle ouvre AutoCAD de 7 h à 17 h le mardi. 7 jetons sont facturés à son équipe à 8 h. Elle ferme AutoCAD à 17 heures et ne l’ouvre plus de la semaine. Seulement deux jours d’utilisation lui seront facturés.

 

Pour les produits et services facturés au résultat
Les utilisateurs sont facturés à un tarif variable en fonction du type de résultat (le rendu d’une image dans Revit, par exemple).

 

Consultez les tarifs de chaque produit et service disponible avec Flex.

Est-il possible d’utiliser à la fois des jetons Flex et un abonnement ?

Oui. Les administrateurs peuvent gérer des utilisateurs sous ces deux types de modèles en même temps.

 

Lorsqu’un utilisateur est affecté à un abonnement et à des jetons Flex, l’abonnement au produit est utilisé avant les jetons. Par exemple, si Priscilla dispose de jetons Flex et d’un abonnement à AutoCAD, son abonnement est utilisé lors de l’accès à AutoCAD. Aucun jeton n’est déduit. Si elle accède à Revit sans abonnement, des jetons sont consommés.

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