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Fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d’IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.

Une offre avantageuse :

CAO et FAO entièrement intégrées

Collaboration en temps réel pour les équipes

Conception de cartes de circuit imprimé + intégration électromécanique

Automatisation des dessins et configuration de la conception

Idéal pour : les équipes et les créateurs en phase de démarrage

/an