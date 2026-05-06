UNE MEILLEURE FAÇON DE CONCEVOIR ET DE FABRIQUER, ENSEMBLE

Fusion : davantage d’innovation, moins de frais généraux.

Passez plus rapidement du concept à la création pour faire évoluer votre entreprise grâce à une solution unique intégrant la conception, la fabrication, l’électronique et la gestion des données.

Une solution tout-en-un de CAO, de FAO, d'IAO, de cartes de circuit imprimé et de PLM conçue pour les équipes de toutes tailles

Concevez et fabriquez des produits à votre façon, tout en alliant esthétique, forme, ajustement et fonction, grâce à la CAO, à la FAO et bien plus encore. Économisez du temps et de l’argent tout en accélérant la mise sur le marché de pièces de haute qualité.

Reliez vos données, vos équipes et vos processus grâce à Fusion

Collaborez où que vous soyez, depuis une source unique fiable

Libérez le potentiel de vos équipes grâce à un espace de travail centralisé qui élimine les conflits de versions et les transferts manuels. Accélérez l’intégration et la gestion des logiciels, afin de pouvoir vous concentrer sur la création de produits de qualité.

 

Réduisez les frais généraux grâce à une plateforme cloud gérée et sécurisée

Éliminez le travail de maintenance des serveurs et les systèmes informatiques complexes pour consacrer votre temps et votre budget à la croissance de votre entreprise. Faites évoluer votre entreprise en toute sécurité et à votre rythme grâce à une plateforme cloud qui maintient vos workflows en avance sur leur temps.

 

Évoluez en vous améliorant au fur et à mesure grâce à des informations automatisées

Ajoutez des utilisateurs, développez vos workflows et adoptez de nouvelles fonctionnalités sans interruption. Les données connectées, l’automatisation et les informations en temps réel rationalisent le travail et accélèrent la productivité.

 

De la conception à la fabrication en une solution intégrée unique

Conception Fusion

Conception

Créez des modèles 3D robustes à l’aide d’outils paramétriques, directs, de forme libre et de surface.

 

Fusion Manufacturing

Fabrication

Générez des trajectoires d’outil CNC pour le fraisage, le tournage, la découpe et la fabrication additive.

Fusion Electronics

Électronique

Concevez des schémas, des topologies de circuits imprimés et des assemblages électroniques dans un workflow entièrement intégré.

Fusion Simulation

Simulation

Exécutez des simulations structurelles, thermiques, modales et d’événements pour comprendre rapidement les performances réelles.

 

Dessins Fusion

Dessins

Créez des dessins 2D associatifs directement à partir de vos conceptions.

 

Rendus Fusion

Rendus

Produisez des rendus photoréalistes à l’aide de matériaux, d’environnements et de paramètres d’éclairage prédéfinis.

Plans et tarifs d’Autodesk Fusion

Que vous soyez une petite équipe de R&D ou une entreprise de fabrication opérant sur plusieurs sites avec des centaines d’ingénieurs et d’opérateurs, Fusion s’adapte à vos besoins.

LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS MODERNES

Autodesk Fusion

Profiter d’un essai gratuit de Fusion pendant 30 jours

 

Fonctionnalités essentielles de CAO, de FAO, d’IAO, de cartes de circuit imprimé et de PDM intégrées pour la conception et la collaboration dans un espace de travail unique et unifié.

 

Une offre avantageuse :

  • CAO et FAO entièrement intégrées
  • Collaboration en temps réel pour les équipes
  • Conception de cartes de circuit imprimé + intégration électromécanique
  • Automatisation des dessins et configuration de la conception

Idéal pour : les équipes et les créateurs en phase de démarrage

 

 /an

AJOUTER AUTODESK FUSION AU PANIER
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA SOLUTION DE FABRICATION INTÉGRÉE POUR LES ATELIERS PROFESSIONNELS ET LES ÉQUIPES DE PRODUCTION

Autodesk Fusion for
Manufacturing

Idéal pour les équipes pour lesquelles les outils de FAO autonomes ne suffisent plus : unifiez l’automatisation FAO avancée, l’usinage de haute précision et des outils de CAO robustes dans un seul environnement.

 

Raisons de l’abandon des anciennes piles de CAO/FAO :

  • Aucune fonctionnalité perdue, aucun modèle perturbé, aucune reprise lors du transfert CAO → FAO
  • Arrêtez de payer plusieurs licences coûteuses pour un seul workflow
  • La collaboration dans le cloud signifie que l’ensemble de votre atelier fonctionne à partir d’une seule source d’informations fiable

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de fabrication avancées :

  • De l’usinage 2D au 5 axes complet, avec une précision adaptée à la production industrielle
  • Trajectoires d’outils intelligentes pour le fraisage, le tournage et le tournage-fraisage
  • Programmation FAO automatisée pour réduire les temps de configuration et la durée des cycles
  • Inspection et palpage des pièces en cours de processus
  • Post-processeurs gratuits et entièrement modifiables
  • CAO + FAO intégrées pour éliminer les reprises et la conversion des données
  • Des workflows évolutifs, du prototypage jusqu’à la production

 

 /an

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Autodesk Fusion for Design

LA PLATEFORME COMPLÈTE CONCEPTION + DONNÉES POUR LES ÉQUIPES D’INGÉNIEURS PRÊTES À SE MODERNISER

Autodesk Fusion for Design

Idéal pour les équipes qui ont besoin d’une précision de niveau industriel, d’une gestion rigoureuse des données et d’une continuité complète de la conception à la fabrication, sans la complexité des anciens systèmes.

 

Raisons de l’abandon des anciens outils et modules complémentaires :

  • Prise de décision plus rapide grâce à la collaboration en temps réel et aux données cloud
  • Pas de conflits de versions, de pertes de références ni de problèmes de synchronisation de fichiers
  • Réduction des coûts globaux de conception, de gestion des données et de fabrication sur une seule et même plateforme

 

Inclut toutes les fonctionnalités de Fusion, ainsi que des options de conception avancées :

  • 11 études de simulation avancées pour des validations précoces et fréquentes
  • Conception générative pour une innovation légère et hautement performante
  • Outils avancés de surfaçage et de maillage pour les géométries complexes
  • Outils pour le plastique, la tôle et la DFM afin de concevoir des pièces prêtes à être fabriquées
  • PLM et gestion des données intégrées pour garantir la rigueur opérationnelle et soutenir la chaîne logistique

 

 

 /an

 

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Il est temps de passer au niveau supérieur

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Questions fréquemment posées sur Autodesk Fusion

Qu’est-ce qu’Autodesk Fusion ?

Autodesk Fusion correspond à une plateforme de développement de produits tout-en-un, basée sur le cloud, qui regroupe de l’électronique ainsi que des outils de CAO, de FAO, d’IAO et de gestion des données dans une solution unique. Il est conçu pour aider les équipes de petite et moyenne taille à concevoir, fabriquer et itérer plus rapidement, sans les coûts et la complexité liés à la gestion de plusieurs outils.

À qui s’adresse Autodesk Fusion ?

Autodesk Fusion est idéal pour les petites et moyennes entreprises disposant d’équipes de développement des produits réduites, en particulier pour celles qui souhaitent des outils professionnels capables d’évoluer avec elles, sans devoir investir dès le départ dans des systèmes d’entreprise coûteux.

Quels problèmes Autodesk Fusion résout-il pour les petites et moyennes entreprises ?

Fusion aide les équipes à :

  • concevoir et fabriquer des produits sur une plateforme connectée unique ;
  • réduire les erreurs causées par la gestion des versions et les transferts manuels ;
  • collaborer facilement dans les domaines de la conception, de l’ingénierie et de la fabrication ;
  • passer plus rapidement du concept à la production, avec moins d’outils à gérer ;
  • faire évoluer les workflows au fil du temps sans changer de logiciels.

Essayez gratuitement dès aujourd’hui pendant 30 jours.

En quoi l’utilisation d’Autodesk Fusion diffère-t-elle de celle d’outils de CAO, de FAO et de PLM distincts ?

Avec Autodesk Fusion, les principaux workflows tels que la conception, la fabrication, la simulation et la gestion des données sont regroupés sur une seule plateforme, ce qui limite le recours à des outils déconnectés, le transfert de fichiers et les corrections. Autodesk Fusion permet aux équipes de rester concentrées, de réduire les frais généraux et d’éviter la multiplication coûteuse des outils.

Autodesk Fusion est-il accessible pour les petites et moyennes entreprises ?

Oui. Autodesk Fusion propose des options d’abonnement flexibles, notamment des contrats mensuels et annuels, afin de pouvoir choisir la meilleure solution en fonction de votre budget et de votre calendrier. Cette flexibilité facilite la prise en main sans investissement initial important. Consultez les plans et tarifs offres et tarifs d’Autodesk Fusion.

Puis-je commencer dans Autodesk Fusion avec un minimum de fonctionnalités et en ajouter plus tard ?

Absolument. Autodesk Fusion est conçu pour évoluer avec votre entreprise. Un abonnement à Autodesk Fusion inclut les principaux workflows de conception, de fabrication et de gestion des données. À mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez ajouter des fonctionnalités avancées grâce aux extensions d’Autodesk Fusion.

Autodesk Fusion est-il facile à prendre en main et à utiliser ?

Oui. Autodesk Fusion est reconnu pour son interface moderne et intuitive, conçue pour être accessible à l’ensemble des équipes, quelles que soient leur taille ou leur niveau d’expertise. Ses workflows intégrés et ses nombreuses ressources de formation permettent aux équipes d’optimiser rapidement leur productivité, sans longues périodes de configuration ni recours à un support informatique dédié.

Autodesk Fusion fonctionne-t-il à la fois sur Mac et sur PC ?

Oui. Autodesk Fusion fonctionne sous macOS et Windows et prend également en charge l’accès via un navigateur. Cela facilite la collaboration entre des personnes disposant d’appareils différents ou en télétravail.

Autodesk Fusion peut-il être utilisé sur des tablettes ou des appareils mobiles ?

Oui, Autodesk Fusion permet un accès mobile (anglais) pour afficher des conceptions, les commenter et collaborer dessus. Bien que la modélisation complète s’effectue sur un ordinateur de bureau ou via un navigateur, l’accès mobile permet de maintenir la connexion et de réviser votre travail pendant vos déplacements.

Comment Autodesk Fusion prend-il en charge la collaboration pour les petites et moyennes équipes ?

Autodesk Fusion est basé sur le cloud, ce qui permet aux équipes de :

  • partager des conceptions sans envoyer de fichiers par e-mail ;
  • suivre les modifications et les révisions au même endroit ;
  • collaborer en temps réel sur les différents sites ;
  • contrôler l’accès et les autorisations au fur et à mesure que l’équipe s’agrandit.

Ces différents points sont particulièrement utiles pour les équipes qui doivent agir rapidement et travailler en étroite collaboration.

Autodesk Fusion inclut-il la gestion des données et le contrôle des révisions ?

Oui. Autodesk Fusion inclut une gestion des données intégrée afin de suivre les versions, de gérer les modifications et de permettre à tous les utilisateurs de travailler sur la dernière version en date. Pour les équipes ayant besoin d’un contrôle des processus plus avancé, des fonctionnalités supplémentaires de gestion des données peuvent être ajoutées.

Autodesk Fusion peut-il prendre en charge les workflows de fabrication ?

Oui, Autodesk Fusion prend en charge des besoins de fabrication très variés, y compris la FAO, les trajectoires d’outils et les résultats prêts pour la production. Autodesk Fusion constitue la solution idéale pour les fabricants et les entreprises de produits qui souhaitent passer de la conception à la production dans un système unique.

Autodesk Fusion offre-t-il une assistance technique ?

Oui, les clients Autodesk Fusion ont accès à l’assistance Autodesk, aux ressources de formation et aux forums de la communauté.

Puis-je essayer Autodesk Fusion avant de m’engager ?

Oui. Autodesk Fusion propose un essai gratuit de 30 jours afin qde découvrir la plateforme, de tester les workflows et de déterminer si cette solution convient à votre entreprise avant de l’acheter.

Quels sont les avantages d’une solution de développement de produits basée sur le cloud ?

Une solution de développement de produits basée sur le cloud comme Autodesk Fusion permet aux entreprises en pleine croissance de travailler plus rapidement, de collaborer plus facilement et de réduire les frais généraux, sans la complexité des logiciels traditionnels sur site. Voici quelques-uns des principaux avantages :

  • Travaillez où que vous soyez : les équipes peuvent accéder aux conceptions, aux données et aux projets de n’importe où, ce qui facilite la prise en charge du télétravail, la collaboration avec des sous-traitants ou entre des équipes dispersées.
  • Collaboration simplifiée : tout le monde travaille à partir d’une source unique et fiable, ce qui réduit les doublons de fichiers, les conflits de versions et les transferts manuels. Les modifications sont automatiquement enregistrées et partagées.
  • Réduction des coûts informatiques et d’infrastructure : oubliez la gestion des serveurs, l’installation manuelle des mises à jour ou la maintenance de systèmes complexes, et consacrez votre temps et votre budget à la croissance de votre entreprise.
  • Mises à jour et améliorations automatiques : les nouvelles fonctionnalités, les améliorations de performances et les mises à jour de sécurité sont fournies automatiquement, et ce, afin que les équipes aient toujours accès aux dernières fonctionnalités.
  • Mise à l’échelle facilitée à mesure que votre entreprise se développe : les solutions cloud facilitent l’ajout d’utilisateurs, l’extension des workflows ou l’adoption de nouvelles fonctionnalités sans changer de plateforme ni subir de perturbations majeures.
  • Rentabilisation plus rapide : grâce à une configuration minimale et à une intégration plus rapide, les petites équipes peuvent être productives rapidement et se concentrer sur la conception de produits plutôt que sur la gestion de logiciels.

Autodesk Fusion est-il réservé aux grandes équipes de fabrication ?

Non. Autodesk Fusion s’adapte aussi bien aux concepteurs individuels et aux petits studios qu’aux grands fabricants de meubles, ce qui le rend accessible pour des workflows sur mesure et axés sur la production.

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