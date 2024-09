Seuraavassa on joitakin syitä, miksi et ehkä näe tuotettasi Products and Services (Tuotteet ja palvelut) -luettelossa:

Käsittelemme edelleen ostostasi. Saat tietoja tuotteeseen pääsystä sekä sen lataamisesta ja aktivoinnista sähköpostitse. Useimmissa tapauksissa tuotteet ovat saatavilla tililläsi pian oston jälkeen. Jos et saa sähköpostiisi viestiä tilauksen vahvistuksesta tai täyttämisestä 24 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä, tarkista roskapostikansiosi tai ota yhteyttä tukeen.

Järjestelmänvalvoja ei ole antanut sinulle käyttöoikeutta. Pyydä käyttöoikeutta järjestelmänvalvojalta.

Tilauksesi on päättynyt. Voit uusia tilauksesi Autodesk-kaupassa (englanniksi).