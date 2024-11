Yritysjohtajat ovat 2024 State of Design & Make -raportin mukaan entistä optimistisempia (englanniksi) yritystensä joustavuuden ja suorituskyvyn suhteen.

Aurecon jakaa nämä positiiviset näkymät. ”Olemme olleet kiireisiä, ja meillä on ollut hyvä vuosi”, Mackenzie sanoo. ”Olemme olleet tällä transformaatiomatkalla monta vuotta puhuen datamme uudelleenjärjestelystä. Suuri osa siihen liittyvistä miksi-kysymyksistä on itse asiassa toteutunut viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä on antanut energiaa liiketoiminnalle – se on todellinen Troijan hevonen, joka edistää suurta joukkoa muita muutoksia.

”Näemme myös asiakkaiden digitaalisen maturiteetin paranevan melko nopeasti eri markkinoilla”, hän jatkaa. ”Meidän on vähintäänkin oltava markkinoiden tasalla; ihannetapauksessa olemme 20 prosenttia markkinoiden edellä. Tämä juuri on se tärkeä asiakasarvo. Onnistuminen tässä on todellinen mahdollistaja muutoksen edistämiseksi suuressa mittakaavassa.”

Viime vuonna yhtiö saavutti kaikki keskeiset suorituskykyindikaattorinsa. ”Oli tunne, että olemme saaneet aikaan valtavan määrän muutoksia, ja nyt on todella kyse jatkuvan parantamisen ajattelutavasta”, Mackenzie sanoo.