PLANES Y PRECIOS DE AUTODESK FUSION

Descubra todo el potencial de Autodesk Fusion

Aproveche las funciones avanzadas de diseño y fabricación para conectar datos, procesos y personas.

Planes y precios de Autodesk Fusion

Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de fabricación con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a sus necesidades.

La base para el desarrollo de productos modernos

Autodesk Fusion

Pruebe Fusion gratis durante 30 días

 

Elementos esenciales integrados CAD, CAM, CAE, de PCB y de PDM para el diseño y la colaboración en una única área de trabajo unificada.

 

Incluye lo siguiente:

  • CAD/CAM totalmente integrados
  • Colaboración en equipo en tiempo real
  • Diseño de PCB + integración electromecánica
  • Automatización de dibujos y configuración de diseños

Ideal para: equipos y creadores en las fases iniciales del proceso

 

/año

AÑADIR AUTODESK FUSION AL CARRITO
Autodesk Fusion for Manufacturing

LA SOLUCIÓN DE FABRICACIÓN INTEGRADA PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes; unifique la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.

 

Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes al acceder a las siguientes ventajas:

  • Sin pérdida de funciones, modelos defectuosos ni tareas de rectificación durante el proceso de entrega de CAD → CAM
  • Sin necesidad de pagar por varias licencias costosas para obtener un solo flujo de trabajo
  • Una única fuente de información veraz para todo el trabajo del taller gracias a la colaboración en la nube

 

Incluye todas las funciones de Fusion, además de características avanzadas de fabricación, como se indica a continuación:

  • De 2D a mecanizado simultáneo de 5 ejes para lograr una precisión de calidad industrial
  • Rutas de herramientas inteligentes para fresado, torneado y torno-fresa
  • Programación CAM automatizada para reducir los tiempos de preparación y de ciclo
  • Inspección de piezas en proceso + sondeo
  • Posprocesadores gratuitos y totalmente editables
  • CAD + CAM integrados para eliminar las tareas de rectificación y la conversión de datos
  • Flujos de trabajo escalables desde la creación de prototipos hasta la producción

 

 /año

Más información
Autodesk Fusion for Design

LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE

Autodesk Fusion for Design

Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la fabricación sin la complejidad de los sistemas existentes.

 

Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes al acceder a las siguientes ventajas:

  • Toma de decisiones más rápida con colaboración en tiempo real y datos en la nube
  • Sin conflictos de versiones, referencias interrumpidas ni problemas de sincronización de archivos
  • Reducción del coste total del diseño, la gestión de datos y la fabricación con una única plataforma

 

Incluye todas las funciones de Fusion, además de características avanzadas de diseño, como se indica a continuación:

  • 11 estudios de simulación avanzados para una validación inicial y continua
  • Diseño generativo para innovación ligera y de alto rendimiento
  • Herramientas avanzadas de superficies y mallas para geometrías complejas
  • Herramientas de plástico, chapa y DFM para un diseño orientado a la facilidad de fabricación
  • Gestión de datos integrada y PLM para respaldar el rigor empresarial y la cadena de suministro

 

 

 /año

 

Más información

Con la confianza de más de 4,6 millones de ingenieros de empresas como las siguientes:

¿Ya utiliza Fusion? Añada extensiones para disfrutar de flujos de trabajo más completos

Acceda a funciones avanzadas de diseño y fabricación en Autodesk Fusion gracias a las extensiones.

Autodesk Fusion Manufacturing Extension

Disfrute de funciones de fabricación avanzadas con acceso a más estrategias de 3 y 5 ejes, optimización de rutas de herramienta y automatización de procesos.

 

/año

MÁS INFORMACIÓN

Autodesk Fusion Simulation Extension

Compruebe si su diseño 3D es viable o cómo se comportaría en condiciones reales antes de proceder a su fabricación gracias a una serie de estudios de simulación.

 

/año

MÁS INFORMACIÓN

Autodesk Fusion Design Extension

Acceda a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten la creación automatizada de diseños de productos complejos.

 

/año

MÁS INFORMACIÓN

Autodesk Fusion Manage

Mejore los flujos de trabajo y la colaboración con procesos de PLM configurables y fáciles de usar para administrar la introducción de nuevos productos, los requisitos, los cambios y las versiones, las listas de materiales, los proveedores, la calidad y mucho más.

 

/año

MÁS INFORMACIÓN

Descubra cómo su empresa puede pasar del diseño a la fabricación más rápido con una demostración de Autodesk Fusion

 

Póngase en contacto con un experto de Fusion para comentarle los objetivos de su empresa y descubra cómo la integración del diseño, la fabricación, la electrónica y la gestión de datos puede impulsar su negocio.

 

Solo tiene que rellenar el formulario para que un experto de Fusion se ponga en contacto con usted.

Dos ingenieros colaboran en un proyecto de diseño mediante un software CAD que se muestra en un monitor de gran tamaño y en un ordenador portátil.

Autodesk Fusion: consiga cuatro suscripciones por el precio de tres

Aumente la capacidad de innovación de su equipo sin sobrepasar el presupuesto. Por tiempo limitado, obtenga cuatro suscripciones a Autodesk Fusion por el precio de tres (un ahorro del 25 %).

Complete más tareas con Autodesk Assistant

Obtenga mucho más que ayuda. Autodesk Assistant ahora ejecuta comandos de modelado, gestiona proyectos y ofrece información sobre la fabricación para que sus equipos puedan ser los primeros en comercializar sus productos.

"Fusion nos ayudó a lanzar nuestros productos al mercado con mucha más rapidez. Podemos reducir aproximadamente en un 50 % el tiempo de desarrollo y en un 70 % el coste que habríamos tenido que asumir si hubiéramos optado por otras soluciones disponibles en el mercado"

Nilesh Bajaj, director ejecutivo de Vayve Mobility

Empiece a impulsar la innovación con Autodesk Fusion for startups

Impulse su proyecto comercial con Autodesk Fusion, una solución integral sin igual para el desarrollo de productos, diseñada específicamente para empresas emergentes del sector del diseño y la fabricación que cumplan los criterios.

 

Ofertas adicionales de Autodesk Fusion

Autodesk Fusion Contributor

Simplifique la participación de equipos internos y externos con acceso de nivel de colaborador a Fusion y Fusion Manage para que los interesados colaboren en diseños, administren proyectos y participen en flujos de trabajo de desarrollo de productos.

Más información sobre Fusion Contributor

Autodesk Fusion for personal use

Una versión gratuita con funciones limitadas para usuarios aficionados que incluye acceso a funciones básicas para proyectos no comerciales.

Descargar Fusion for personal use

Autodesk Fusion para uso educativo

Una versión gratuita con todas las funciones y características para estudiantes y profesores que cumplan los requisitos.

Autodesk Fusion para uso educativo (inglés)

Obtenga Autodesk Fusion ahora

Compruebe la diferencia que puede suponer una solución profesional integral de diseño y fabricación.

Hable con el equipo de ventas. Opciones de financiación disponibles. +34 93 122 50 42

Preguntas frecuentes sobre las suscripciones de Autodesk Fusion

¿Qué plan de suscripción de Autodesk Fusion es el adecuado para mi empresa?

Autodesk Fusion ofrece diversos planes de suscripción adaptados a las distintas necesidades empresariales, entre los que se incluyen opciones mensuales, anuales y de varios años. Si desea recibir asesoramiento personalizado sobre el plan de suscripción más adecuado para su empresa, póngase en contacto con un representante comercial aquí.

¿Puedo suscribirme a Autodesk Fusion solo durante un mes?

Sí, Autodesk Fusion ofrece una opción de suscripción mensual flexible. Gestione y controle su suscripción a través de su cuenta de Autodesk Account. Puede renovarla, actualizarla o cancelarla según sus necesidades. Para obtener una suscripción mensual a Fusion, visite nuestra página de suscripciones aquí.

¿Pueden varios usuarios compartir una suscripción a Autodesk Fusion?

No, las suscripciones a Autodesk Fusion se han diseñado para usuarios individuales y están vinculadas a una única dirección de correo electrónico. Esto significa que solo un usuario puede utilizar la suscripción y esta no se puede compartir entre varios. Para las empresas o equipos que necesiten varias licencias, le recomendamos que consulte nuestras opciones de licencias multiusuario o que se ponga en contacto aquí con nuestro equipo de ventas para obtener soluciones personalizadas.

¿Puedo adquirir una suscripción a Autodesk Fusion para que la utilice otra persona?

Sí, puede adquirir una suscripción a Autodesk Fusion para otra persona y asignársela a través del administrador de cuentas de Autodesk Account. Siga estos pasos para asignar la suscripción a otro usuario:

  1. Inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account, en manage.autodesk.com.
  2. Vaya a la sección "Facturación y pedidos".
  3. Haga clic en "Editar métodos de pago".
  4. Seleccione "Asignar usuarios".
  5. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.
  6. Asigne la licencia de suscripción al usuario.

Para obtener instrucciones detalladas, visite nuestra página de soporte aquí.

¿Puedo adquirir una licencia perpetua de Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion no ofrece licencias perpetuas. Fusion se ofrece mediante planes de suscripción flexibles con opciones de duración mensual, anual o de varios años.

¿Puedo utilizar Autodesk Fusion de forma gratuita?

Sí, se ofrece una prueba gratuita de Autodesk Fusion de 30 días para todos los usuarios; también está disponible de forma gratuita como Fusion for personal use para su uso no comercial por parte de los aficionados que cumplan los requisitos.

Descubra las funciones y las prestaciones de Fusion con una prueba gratuita o compruebe aquí si cumple los requisitos para la opción Fusion for personal use.

Ver más preguntas frecuentes