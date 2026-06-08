Planes y precios de Autodesk Fusion

Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes; unifique la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.

Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes al acceder a las siguientes ventajas:

Sin pérdida de funciones, modelos defectuosos ni tareas de rectificación durante el proceso de entrega de CAD → CAM

Sin necesidad de pagar por varias licencias costosas para obtener un solo flujo de trabajo

Una única fuente de información veraz para todo el trabajo del taller gracias a la colaboración en la nube

Incluye todas las funciones de Fusion, además de características avanzadas de fabricación, como se indica a continuación:

De 2D a mecanizado simultáneo de 5 ejes para lograr una precisión de calidad industrial

Rutas de herramientas inteligentes para fresado, torneado y torno-fresa

Programación CAM automatizada para reducir los tiempos de preparación y de ciclo

Inspección de piezas en proceso + sondeo

Posprocesadores gratuitos y totalmente editables

CAD + CAM integrados para eliminar las tareas de rectificación y la conversión de datos

Flujos de trabajo escalables desde la creación de prototipos hasta la producción

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