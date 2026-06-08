PARA EMPRESAS EMERGENTES Y EMPRENDEDORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS

Autodesk Fusion for startups

Su solicitud se revisará en un plazo de 24 a 48 horas. Los solicitantes seleccionados recibirán un vínculo por correo electrónico para suscribirse a Autodesk Fusion for startups por por usuario durante tres años.

Las empresas emergentes deben diseñar o fabricar productos físicos originales

Diseño CAD, CAM, CAE y de PCB integrado para empresas en crecimiento

Impulse su proyecto comercial con Autodesk Fusion, una solución integral sin igual para el desarrollo de productos, diseñada específicamente para empresas emergentes del sector del diseño y la fabricación que cumplan los criterios. Disfrute de tres años de acceso por solo por usuario y de hasta 10 usuarios por empresa emergente.

Empiece a impulsar la innovación en su empresa emergente con con Autodesk Fusion, el software basado en la nube que integra diseño CAD, CAM, CAE y de PCB.

Criterios de idoneidad de Autodesk Fusion for startups

¿Quién puede presentar una solicitud?

Estamos deseando conocer su innovadora idea. Envíe su solicitud ahora y recibirá una notificación sobre su estado de aprobación en un plazo de dos a tres días laborables tras la evaluación.

 

Criterios de selección de Fusion for startups*:

  • Sociedades registradas (por ejemplo, S.L.)
  • Un dominio de correo electrónico profesional y un sitio web válido de la empresa
  • Empresa financiada por capital riesgo, por inversores ángeles o con recursos propios
  • No disponer de ninguna suscripción anterior a Autodesk Fusion
  • Enfoque en el diseño o la fabricación de productos físicos
  • Exclusiones: los proveedores de servicios, los distribuidores, los fabricantes por contrato, los consultores, los espacios de creación, las organizaciones sin ánimo de lucro y las agencias de diseño no cumplen los requisitos.

* Consulte los términos y condiciones completos de idoneidad.

Ventajas de Autodesk Fusion for startups

Innove más rápido

Libere recursos para aumentar la capacidad con una menor inversión de tiempo y capital gracias a la automatización del mecanizado, el diseño y los componentes electrónicos.

Reduzca el tiempo de comercialización de los productos

Pase del diseño a la fabricación más rápidamente con Autodesk Fusion, la única plataforma integral en la nube para el desarrollo de productos que integra diseño CAD, CAM, CAE y de PCB.

Unifique a todo el equipo en una única plataforma

Idee, cree, colabore y gestione los procesos de desarrollo en una única solución centrada en la nube y los datos.

Autodesk Fusion ha prestado su apoyo a más de 10 000 empresas emergentes, entre las que se incluyen:

Funciones de Autodesk Fusion

CAD 3D de Autodesk Fusion

CAD 3D flexible

Desarrolle productos con un completo conjunto de herramientas de modelado y explore rápidamente numerosas iteraciones de diseño gracias a un software CAD en la nube fácil de usar.

 

CAD/CAM integrado de Autodesk Fusion

CAD/CAM integrado

Cree piezas mecanizadas CNC de alta calidad y fabrique por adición figuras mediante FFF o PBF para impresión 3D en metal.

 

Diseño de PCB de Autodesk Fusion

Diseño de circuitos impresos unificado

Dé vida a sus diseños con la automatización. Utilice las funciones de diseño esquemático, diseño de PCB y enrutamiento integradas en Autodesk Fusion.

 

Colaboración con Autodesk Fusion

Colaboración simplificada

Utilice herramientas de colaboración en la nube integradas para coordinar a los equipos y administrar los datos de los productos. Conecte los equipos, comuníquese en tiempo real y centralice la actividad del proyecto.

 

Solicitar Autodesk Fusion for startups

 

Términos y condiciones legales

El Participante declara y garantiza que la información facilitada a Autodesk como parte de su solicitud de participación en el Programa es veraz y exacta en el momento de su presentación. Autodesk se reserva el derecho a suspender o expulsar, en cualquier momento y sin previo aviso, a un participante del Programa si este no cumple los criterios de idoneidad del Programa en el momento de la presentación o incumple los Términos de uso de Autodesk, disponibles aquí, según lo determine Autodesk a su entera discreción.

Los participantes seleccionados para el Programa no podrán volver a presentar una solicitud tras haberlo completado o en caso de ser excluidos del mismo. El Programa solo está disponible para las empresas que cumplan los criterios de idoneidad. El Programa no se ofrece a todas las empresas ni en todos los países; la disponibilidad puede variar.

El acceso al software de Autodesk o a los servicios basados en la nube que se proporcionan a través del Programa está sujeto a la aceptación y al cumplimiento de los Términos de uso de Autodesk. Es posible que no todas las ventajas estén disponibles para todos los productos de software o servicios, en todos los idiomas o en todas las áreas geográficas.

Autodesk se reserva el derecho a modificar en cualquier momento sin previo aviso su PVR, ofertas de producto y especificaciones de productos y servicios y no se hace responsable de los errores tipográficos, gráficos o de otro tipo que pueda haber en este sitio.

Todos los precios se ofrecen únicamente con fines de estimación. El PVR no incluye impuestos ni ajustes de divisa. El precio de venta real lo establece el distribuidor y está sujeto a fluctuaciones monetarias. Póngase en contacto con un representante o distribuidor de Autodesk para conocer los precios exactos en su región.

 

"Participante" hace referencia a cualquier empresa que pueda cumplir los requisitos para participar en el Programa, o que esté participando actualmente en él, de acuerdo con los criterios de idoneidad del Programa.

"Programa" hace referencia al programa para empresas emergentes de Fusion 360.