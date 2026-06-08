Autodesk Fusion for startups

El Participante declara y garantiza que la información facilitada a Autodesk como parte de su solicitud de participación en el Programa es veraz y exacta en el momento de su presentación. Autodesk se reserva el derecho a suspender o expulsar, en cualquier momento y sin previo aviso, a un participante del Programa si este no cumple los criterios de idoneidad del Programa en el momento de la presentación o incumple los Términos de uso de Autodesk, disponibles aquí, según lo determine Autodesk a su entera discreción.





Los participantes seleccionados para el Programa no podrán volver a presentar una solicitud tras haberlo completado o en caso de ser excluidos del mismo. El Programa solo está disponible para las empresas que cumplan los criterios de idoneidad. El Programa no se ofrece a todas las empresas ni en todos los países; la disponibilidad puede variar.

El acceso al software de Autodesk o a los servicios basados en la nube que se proporcionan a través del Programa está sujeto a la aceptación y al cumplimiento de los Términos de uso de Autodesk. Es posible que no todas las ventajas estén disponibles para todos los productos de software o servicios, en todos los idiomas o en todas las áreas geográficas.





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Todos los precios se ofrecen únicamente con fines de estimación. El PVR no incluye impuestos ni ajustes de divisa. El precio de venta real lo establece el distribuidor y está sujeto a fluctuaciones monetarias. Póngase en contacto con un representante o distribuidor de Autodesk para conocer los precios exactos en su región.

"Participante" hace referencia a cualquier empresa que pueda cumplir los requisitos para participar en el Programa, o que esté participando actualmente en él, de acuerdo con los criterios de idoneidad del Programa.





"Programa" hace referencia al programa para empresas emergentes de Fusion 360.