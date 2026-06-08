Fusion ofrece a los ingenieros mecánicos una plataforma unificada que permite pasar sin problemas del concepto a la fabricación. Gracias a la combinación de CAD, CAM, ECAD (inglés) y simulación en una sola plataforma, se elimina la necesidad de utilizar varias herramientas, lo que permite a los equipos colaborar y comunicarse en tiempo real, independientemente de su ubicación.

Las funciones avanzadas de simulación permiten validar los diseños, mientras que la integración de CAD/CAM garantiza una transición fluida del diseño a la producción. ECAD integra el diseño electrónico, lo que permite llevar a cabo proyectos realmente interdisciplinarios. Gracias a su sistema centrado en la nube, todos los datos de diseño permanecen sincronizados y seguros.