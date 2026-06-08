AUTODESK FUSION PARA INGENIEROS MECÁNICOS

Ingeniería mecánica con Fusion

Acceda a una completa plataforma de ingeniería que integra el diseño, la simulación y la fabricación. Sumérjase en una experiencia integrada que ofrece una creatividad sin límites y flujos de trabajo eficientes.

Una única herramienta de desarrollo de productos es el punto de partida para un diseño, una ingeniería y una fabricación más inteligentes

Fusion ofrece a los ingenieros mecánicos una plataforma unificada que permite pasar sin problemas del concepto a la fabricación. Gracias a la combinación de CAD, CAM, ECAD (inglés) y simulación en una sola plataforma, se elimina la necesidad de utilizar varias herramientas, lo que permite a los equipos colaborar y comunicarse en tiempo real, independientemente de su ubicación.

Las funciones avanzadas de simulación permiten validar los diseños, mientras que la integración de CAD/CAM garantiza una transición fluida del diseño a la producción. ECAD integra el diseño electrónico, lo que permite llevar a cabo proyectos realmente interdisciplinarios. Gracias a su sistema centrado en la nube, todos los datos de diseño permanecen sincronizados y seguros.

¿Por qué los ingenieros mecánicos optan por Autodesk Fusion?

Agilice el proceso de desarrollo de productos

Cree modelos 3D y diseñe, simule y fabrique productos con una solución integral de desarrollo.

Mejore el rendimiento del producto

Resuelva los retos de ingeniería con mayor rapidez gracias a herramientas flexibles de modelado 3D, simulación y diseño generativo.

Reduzca el tiempo de comercialización

Suprima la necesidad de intercambiar archivos constantemente entre varias herramientas mediante el uso de una única solución de software CAD, CAM, CAE y de PCB, de gestión de datos y de colaboración.

Conecte los procesos de ingeniería mecánica con Autodesk Fusion

Funciones de Autodesk Fusion para ingenieros mecánicos

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Modelado paramétrico en Autodesk Fusion

Modelado paramétrico

Cree operaciones basadas en el historial, como la extrusión, la rotación, la solevación y el barrido, que se actualicen con los cambios en el diseño.

 

Diseño de ensamblajes en Autodesk Fusion

Ensamblajes

Cree diseños con un enfoque tradicional ascendente, mixto o descendente y analice el movimiento de ensamblaje.

 

Simulación en Autodesk Fusion

Simulación

Pruebe los diseños para asegurarse de que superarán las condiciones reales. Simule los productos de forma digital y reduzca el coste de los prototipos mediante solucionadores totalmente validados.

 

Herramientas de colaboración de Autodesk Fusion

Colaboración

Elimine los compartimentos estancos del proceso de diseño tradicional y utilice un entorno de colaboración moderno. Conecte a equipos y participantes externos, comuníquese en tiempo real y centralice la actividad de los proyectos.

 

CAD/CAM integrado en Autodesk Fusion

CAD/CAM integrado

Cree piezas mecanizadas CNC de alta calidad y fabrique de forma aditiva figuras mediante FFF o BPF para la impresión 3D de metal.

 

Integración electromecánica en Autodesk Fusion

Integración electromecánica

Asegúrese de que su PCB sea siempre la indicada con la única solución de software que integra realmente MCAD y ECAD.

 

Priorice la eficiencia con el desarrollo de productos conectado

100x 

Investigue más de 100 iteraciones de diseño 3D en el tiempo que tardaría tradicionalmente en completar una sola.

5x 

Diseñe, proyecte y fabrique un producto en un día en lugar de una semana.

75 %

Reduzca el tiempo de ingeniería mecánica en un 75 % en comparación con los métodos de diseño 3D tradicionales.

Ver origen de datos
Hide data source

Fuente: informe de Lifecycle Insights

Aumente la productividad de su equipo con una gestión de datos y una colaboración sencillas

Experimente la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y fabricación con la gestión de datos de productos integrada con Autodesk Fusion.

Fusion administra los datos en segundo plano, mientras los equipos se centran en el desarrollo del producto. Aproveche al máximo su tiempo al buscar archivos rápidamente y evitar la pérdida de trabajo. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.

Guía de comparación de SOLIDWORKS Guía de comparación de Fusion

Vea la comparativa de Autodesk Fusion con SOLIDWORKS

No se conforme con un enfoque aislado. Descubra cómo una plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE y PCB ofrece un valor sin precedentes a diseñadores, ingenieros y fabricantes.

AUTODESK FUSION SIMULATION EXTENSION

Cree mejores productos con Fusion Simulation Extension

Mejore el rendimiento del producto en Fusion con acceso a funciones de simulación avanzadas, como la viabilidad de fabricación del moldeado estructural, térmico, explícito y por inyección.

Mecatrónica en Autodesk Fusion

Mecatrónica en Fusion

Autodesk Fusion supone un gran avance para la mecatrónica (inglés), ya que integra a la perfección la ingeniería mecánica y la eléctrica. Los aspectos del diseño que influyen directamente entre sí son más fáciles de gestionar cuando se diseñan de forma simultánea en Fusion.

Recursos de Autodesk Fusion para ingenieros mecánicos

Descubra las ventajas del diseño para la fabricación (DFM) y conozca las funciones de Autodesk Fusion que facilitan este proceso.

Autodesk Fusion ofrece un entorno de desarrollo de productos unificado, optimizado y muy colaborativo, desde el prototipo hasta el producto final.

 

10 formas en las que Autodesk Fusion ayuda a los diseñadores e ingenieros durante las fases de creación de prototipos y fabricación del desarrollo de productos.

Descubra cómo las herramientas de automatización del diseño, como el modelado paramétrico, el diseño generativo y el modelado automatizado de Fusion, permiten al equipo expandirse de forma más eficiente.

Fusion es la suma de sus múltiples y avanzados componentes. Realizaremos ampliaciones en CAD, CAM y CAE con ventajas en los puntos de contacto cruciales del proceso integral de desarrollo de productos.

Acceda a una amplia gama de funciones de simulación, entre las que se incluyen la simulación térmica, la simulación estructural, el diseño generativo y la viabilidad de fabricación mediante moldeo por inyección, gracias a Fusion Simulation Extension.

Planes y precios de Autodesk Fusion para ingenieros mecánicos

Autodesk Fusion

Suscripción de un año: acceso de un año a herramientas avanzadas CAD, CAM, CAE, de PCB, de gestión de datos y de colaboración con Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion Simulation Extension

Suscripción de un año: optimice el diseño y el rendimiento de las piezas con soluciones ilimitadas basadas en la nube para diseño generativo, CEF, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más. Es necesario disponer de una suscripción a Fusion.
 

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Extensiones de Autodesk Fusion

Las extensiones le permiten acceder a las tecnologías avanzadas de diseño y fabricación de Autodesk Fusion.

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Cree modelos 3D y diseñe, simule y fabrique productos en la misma solución

Preguntas frecuentes sobre el software de ingeniería mecánica

¿Qué es el software CAD y qué relación tiene con la ingeniería mecánica?

El software CAD (diseño asistido por ordenador) es una herramienta fundamental que se utiliza en la ingeniería mecánica. Permite a los ingenieros crear modelos 3D precisos, realizar simulaciones y análisis e incluso controlar los procesos de fabricación. Autodesk Fusion es un ejemplo destacado de plataforma integral de software CAD.

¿Cómo mejora el software CAM los proyectos de ingeniería mecánica?

El software CAM (fabricación asistida por ordenador) es fundamental para la ingeniería mecánica moderna. Convierte los modelos CAD en instrucciones legibles por máquinas, lo que agiliza el proceso de fabricación. Las funciones CAD/CAM integradas de Fusion lo convierten en una valiosa herramienta para los ingenieros mecánicos.

¿Qué es la dinámica de fluidos computacional (CFD) en el contexto de la ingeniería mecánica?

La dinámica de fluidos computacional (CFD) es una rama de la mecánica de fluidos que utiliza algoritmos y métodos numéricos para resolver y analizar problemas relacionados con los flujos de fluidos. En ingeniería mecánica, el software CFD permite simular el comportamiento de productos sometidos a flujos de fluidos.

¿Qué papel desempeña la ingeniería asistida por ordenador (CAE) en la ingeniería mecánica?

La ingeniería asistida por ordenador (CAE) es un término amplio que abarca varias tecnologías, entre ellas CAD, CAM, CFD y el análisis de elementos finitos (CEF). Las herramientas CAE se utilizan en ingeniería mecánica para simular, validar y optimizar productos y procesos de fabricación.

¿Cuáles son los diferentes tipos de ingeniería mecánica y cómo les da respuesta Fusion?

La ingeniería mecánica cuenta con varias subdisciplinas, entre las que se incluyen la ingeniería de automoción y aeroespacial, los sistemas energéticos y la mecatrónica. Las versátiles herramientas de Fusion, que incluyen funciones de CAD, CAM y CAE, satisfacen las diversas necesidades de estos campos.

¿Cómo ayuda el software Autodesk Fusion con el diseño y el análisis de ingeniería mecánica?

Autodesk Fusion ofrece una plataforma integrada para el diseño, la simulación y la fabricación. Su amplia gama de herramientas permite a los ingenieros mecánicos llevar a cabo tareas integrales de diseño y análisis, desde la creación de modelos 3D hasta la simulación del comportamiento en condiciones reales.

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