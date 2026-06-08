Autodesk Fusion Design Extension

Amplíe las funciones de diseño 3D en Autodesk Fusion

Automatice y simplifique el diseño de elementos que tengan en cuenta de forma nativa el proceso de fabricación.

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¿Qué es Autodesk Fusion Design Extension?

Autodesk Fusion Design Extension, anteriormente conocido como Fusion 360 Product Design Extension, es un conjunto de herramientas avanzadas de diseño y modelado 3D. Implemente un enfoque automatizado para la fabricación de diseños de productos complejos. Acceda a la configuración inteligente de funciones para mejorar el rendimiento del producto. Aplique las directrices con el fin de preparar los diseños para la fabricación.

Ventajas de Autodesk Fusion Design Extension

Simplifique el modelado 3D complejo

Mejore el rendimiento y la estética de sus productos. Controle geometrías complejas con facilidad. 

Ahorre tiempo con la automatización

Céntrese en la funcionalidad y la estética con herramientas que agilizan el proceso de modificación del diseño del producto.  

Fabrique mejores productos más rápido

Prepare diseños 3D para el taller con funciones integradas orientadas a la fabricación. 

Funciones de diseño de productos

Funciones de Autodesk Fusion Design Extension

Funciones orientadas a la fabricación

Mejore el proceso de desarrollo de productos con funciones orientadas a la fabricación.

Automatización basada en funciones

Dedique más tiempo al diseño de productos gracias al acceso a herramientas especializadas de su sector.

Patrones geométricos

Aplique patrones geométricos totalmente personalizables con objetos definidos por el usuario o predefinidos.

Entramado volumétrico

Modifique los cuerpos de malla o sólidos existentes para crear entramados volumétricos complejos que modifiquen la forma y el aspecto de un diseño.

Planes y precios de Autodesk Fusion

Suscripción de un año a Autodesk Fusion Design Extension

Suscripción de un año: automatice geometría compleja para mejorar el rendimiento y la estética de los productos. Es necesario disponer de una suscripción a Fusion.

 

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Suscripción de un mes a Autodesk Fusion Design Extension

Suscripción de un mes: automatice geometría compleja para mejorar el rendimiento y la estética de los productos. Es necesario disponer de una suscripción a Fusion.

 

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Obtenga acceso a una versión de prueba gratuita de Autodesk Fusion Design Extension (anteriormente, Fusion 360 Product Design Extension).

Autodesk Fusion Design Extension

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Acceda a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten la creación automatizada de diseños de productos complejos. /año

 

Preguntas frecuentes

¿Qué es Autodesk Fusion Design Extension? 

Autodesk Fusion Design Extension, anteriormente conocido como Fusion 360 Product Design Extension, es un conjunto de herramientas avanzadas de diseño y modelado 3D que agilizan la creación de productos complejos. Gracias a sus funciones inteligentes y a la guía automatizada, contribuye a mejorar el rendimiento del producto y a preparar los diseños para la fabricación. Para acceder a estas funciones, es necesario disponer de una suscripción vigente a Autodesk Fusion, además de la extensión correspondiente.

¿Autodesk Fusion Design Extension se incluye en algún paquete?

Sí, las funciones incluidas en Autodesk Fusion Design Extension se incluyen en Autodesk Fusion for Design, junto con Autodesk Fusion Simulation Extension y Autodesk Fusion Manage. Si no dispone actualmente de una suscripción a Autodesk Fusion y necesita funciones de diseño avanzadas, considere la posibilidad de adquirir Autodesk Fusion for Design.

¿De qué manera mejora Autodesk Fusion Design Extension los flujos de trabajo de diseño?

Autodesk Fusion Design Extension mejora los flujos de trabajo de diseño al incorporar herramientas avanzadas de modelado, automatización y fabricación que optimizan y mejoran todo el proceso de desarrollo de productos. Además, mejora los flujos de trabajo al permitir un enfoque automatizado para la creación de diseños de productos complejos y ofrece configuración de funciones inteligentes y directrices que aumentan la eficiencia del modelado y reducen las tareas manuales de rectificación. Haga clic aquí para descargar una versión de prueba gratuita o actívela directamente en Fusion mediante estos pasos.

¿Qué herramientas de diseño avanzadas ofrece Autodesk Fusion Design Extension? 

Autodesk Fusion Design Extension proporciona acceso a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten la creación automatizada de diseños de productos complejos, incluidas las siguientes funciones:

  • Funciones orientadas a la fabricación 

  • Automatización basada en funciones

  • Entramado avanzado 

  • Patrones geométricos

Descubra cómo puede impulsar al máximo sus flujos de trabajo actuales en Fusion con una versión de prueba gratuita de Autodesk Fusion Design Extension

¿Cómo puedo probar Autodesk Fusion Design Extension?

Si ya dispone de una suscripción a Autodesk Fusion, puede acceder aquí a una versión de prueba de 14 días de Autodesk Fusion Design Extension. Si aún no dispone de una suscripción a Autodesk Fusion, descargue una versión de prueba gratuita para disfrutar de acceso completo a todas las funciones durante 30 días.

¿Necesito una suscripción independiente a Fusion para utilizar Autodesk Fusion Design Extension?

Sí, se necesita una suscripción a Autodesk Fusion para acceder a Autodesk Fusion for Design Extension. Si ya dispone de una suscripción a Autodesk Fusion, puede suscribirse aquí a Design Extension. Si actualmente no dispone de una suscripción a Autodesk Fusion, considere la posibilidad de suscribirse a Autodesk Fusion for Design para acceder a herramientas avanzadas de modelado, diseño generativo, simulación, gestión de datos integrada y mucho más.

¿Puede Autodesk Fusion Design Extension resultar útil con los flujos de trabajo de fabricación?

Sí, Autodesk Fusion Design Extension ayuda a optimizar los flujos de trabajo de fabricación al garantizar que las piezas se diseñen teniendo en cuenta la producción desde el principio. Ofrece características orientadas a la fabricación, entre las que se incluyen la automatización basada en funciones, la creación de patrones geométricos, las reglas de diseño de piezas de plástico y directrices que optimizan la capacidad de fabricación y reducen los problemas de producción posteriores. Al automatizar tareas complejas de modelado e integrar recomendaciones de diseño basadas en reglas, la extensión genera modelos más limpios y coherentes que fluyen de manera más eficiente hacia las fases de CAM y fabricación. En última instancia, esto ayuda a los equipos a reducir las tareas de rectificación, disminuir los costes de fabricación y optimizar los flujos de trabajo de principio a fin.

¿Quién debería plantearse el uso de Autodesk Fusion Design Extension?

Autodesk Fusion Design Extension es ideal para usuarios que necesitan herramientas avanzadas de ingeniería, modelado de superficies complejas, validación de simulaciones o funciones orientadas a la fabricación que van más allá de las funciones estándar de Autodesk Fusion.

¿Cómo se integra Autodesk Design Extension con Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion Design Extension ofrece funciones avanzadas de diseño y modelado 3D directamente en Autodesk Fusion, entre las que se incluyen la automatización basada en funciones, las características orientadas a la fabricación, el entramado avanzado y la generación de patrones geométricos. El acceso a estas funciones es sencillo si dispone de una suscripción a Autodesk Fusion y a la extensión correspondiente. No se necesitan complementos ni módulos de extensión externos. Consulte aquí las opciones de precios.

¿Cuánto cuesta Autodesk Fusion Design Extension?

La suscripción a Autodesk Fusion Design Extension está disponible por  al mes, con pago anual. Consulte aquí las opciones de precios.

¿Autodesk Fusion Design Extension admite geometría compleja?

Autodesk Fusion Design Extension es compatible con geometrías complejas, ya que incorpora herramientas avanzadas de modelado, como patrones geométricos, entramados volumétricos y conversión de mallas orgánicas, lo que permite a los diseñadores crear formas que superan en gran medida las capacidades de las funciones estándar de CAD. Estas herramientas automatizan la generación de estructuras y patrones complejos, lo que facilita la creación de diseños muy detallados, optimizados en cuanto al rendimiento y aptos para la fabricación, sin necesidad de llevar a cabo pasos de modelado manuales laboriosos.

¿Qué tareas de diseño se benefician de Autodesk Fusion Design Extension?

Entre las tareas de diseño que más se benefician de Autodesk Fusion Design Extension, se incluyen las siguientes:

  • Modelado 3D complejo: Design Extension ofrece funciones de modelado complejas que ayudan a los diseñadores a crear formas avanzadas, detalles intrincados y una geometría de producto sumamente precisa, todo ello dentro de un entorno de modelado unificado. 

  • Diseño de piezas de plástico y moldes de inyección: incluye reglas sobre plástico, herramientas de diseño de plástico y guías de diseño que automatizan y orientan las tareas relacionadas con la viabilidad de la fabricación, sobre todo en el caso de las piezas moldeadas por inyección.

  • Creación de patrones geométricos y entramados: los diseñadores pueden beneficiarse de funciones avanzadas de creación de patrones geométricos y generación de entramados volumétricos, lo que permite crear de forma eficiente estructuras ligeras, texturas antideslizantes, patrones de ventilación y otros elementos repetitivos o complejos. 

  • Ajustes de diseño automatizados e inteligentes: las tareas que antes requerían numerosos pasos manuales, como la modificación de la finalidad del diseño, la actualización de variantes o la aplicación de una lógica coherente a los elementos, se agilizan gracias a la automatización y a las directrices inteligentes de diseño.

  • Preparación del diseño para la fabricación: Design Extension ofrece estrategias de diseño orientadas a la fabricación y comprobaciones automatizadas que mejoran la calidad del diseño, reducen los problemas posteriores y garantizan que el diseño esté listo para su aplicación en el taller. 

Mejore el proceso de diseño con una versión de prueba gratuita de Autodesk Fusion Design Extension.

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