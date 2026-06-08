Sí, Autodesk Fusion Design Extension ayuda a optimizar los flujos de trabajo de fabricación al garantizar que las piezas se diseñen teniendo en cuenta la producción desde el principio. Ofrece características orientadas a la fabricación, entre las que se incluyen la automatización basada en funciones, la creación de patrones geométricos, las reglas de diseño de piezas de plástico y directrices que optimizan la capacidad de fabricación y reducen los problemas de producción posteriores. Al automatizar tareas complejas de modelado e integrar recomendaciones de diseño basadas en reglas, la extensión genera modelos más limpios y coherentes que fluyen de manera más eficiente hacia las fases de CAM y fabricación. En última instancia, esto ayuda a los equipos a reducir las tareas de rectificación, disminuir los costes de fabricación y optimizar los flujos de trabajo de principio a fin.