Autodesk Fusion Design Extension proporciona acceso a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten la creación automatizada de diseños de productos complejos, incluidas las siguientes funciones:

Funciones orientadas a la fabricación

Automatización basada en funciones

Entramado avanzado

Patrones geométricos

Descubra cómo puede impulsar al máximo sus flujos de trabajo actuales en Fusion con una versión de prueba gratuita de Autodesk Fusion Design Extension.