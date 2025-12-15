Autodesk Fusion for Manufacturing

Con el mecanizado de 3+2 ejes, también denominado mecanizado posicional de 5 ejes, la herramienta de corte se mueve sobre tres ejes lineales (X, Y y Z) y puede inclinarse con diferentes ángulos a lo largo de dos ejes de rotación (A o B, más C). Por su parte, el mecanizado simultáneo de 5 ejes, también llamado mecanizado de 5 ejes reales, mueve la herramienta de corte y la pieza de trabajo a lo largo de los ejes X, Y, Z, así como los ejes A/B y C simultáneamente.
El mecanizado de 3+2 ejes tiene la ventaja de que permite reducir configuraciones, evitar colisiones y utilizar herramientas más cortas y rígidas sin la programación compleja del software y hardware CNC que requiere el mecanizado simultáneo de 5 ejes. Sin embargo, el mecanizado simultáneo de 5 ejes puede conseguir formas orgánicas y contornos más complejos, y reducir el tiempo de mecanizado y los residuos.