Autodesk Fusion for Manufacturing

Una revolución para la fabricación moderna 

Optimice los flujos de trabajo y dé vida a los productos con precisión y velocidad gracias a Autodesk Fusion, una plataforma unificada para la creación de prototipos, el mecanizado CNC y el diseño de fabricación.

Los equipos de fabricación hacen cosas extraordinarias con Fusion

Una solución de fabricación avanzada pensada para el usuario

Autodesk Fusion es una solución integral para la creación rápida de prototipos, el mecanizado CNC, la fabricación de chapa y el diseño para la fabricación que ofrece herramientas para agilizar los flujos de trabajo y acelerar la innovación en el desarrollo de productos.

Convierta sus ideas en realidad con precisión y eficacia gracias a las funciones avanzadas de Autodesk Fusion.

Ventajas de Autodesk Fusion for Manufacturing

Obtenga una ventaja competitiva con la tecnología líder del sector

Basado en más de 40 años de innovación, Autodesk Fusion proporciona herramientas CAM avanzadas para que su negocio se expanda y tenga éxito.

 

Modernice los procesos con la automatización y la IA

Los flujos de trabajo automatizados y una experiencia de usuario moderna acortan las curvas de aprendizaje, lo que ayuda a su equipo a ser productivo y rentable en menos tiempo.

 

Mejore la productividad con las herramientas integradas

Agilice todo el proceso de desarrollo del producto integrando herramientas avanzadas como CAD, CAM, CAE y PDM en una única plataforma basada en la nube.

 

Planes y precios flexibles

FUNCIONES AVANZADAS DE FABRICACIÓN

Autodesk Fusion for Manufacturing

Herramientas CAD y CAM avanzadas para fabricantes, operarios de máquinas, ingenieros y equipos que necesitan soluciones CAM precisas y de alto rendimiento.

 

 

Incluye funciones avanzadas de fabricación:

  • Mecanizado integral de 2D a 5 ejes
  • Corte, fresado, torneado y torneado-fresado
  • Automatización de la fabricación
  • Inspección y sondeo de piezas
  • Posprocesadores gratuitos y editables

 

COMPONENTES ESENCIALES

Autodesk Fusion

Funciones principales integradas de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM en la nube, ideales para diseñadores, ingenieros, operarios de máquinas y equipos que trabajan durante todo el ciclo de vida del desarrollo de productos.

 

Incluye:

  • CAD/CAM totalmente integrados
  • Colaboración en equipo en tiempo real
  • Diseño de PCB junto con la creación de piezas mecánicas
  • Automatización de dibujos y configuraciones de diseños

Pruebe Autodesk Fusion gratis durante 30 días

 

Aumente la productividad de su equipo con una gestión de datos y una colaboración sencillas

Experimente la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y fabricación con la gestión de datos de productos integrada con Autodesk Fusion.

Fusion administra los datos en segundo plano, mientras los equipos se centran en el desarrollo del producto. Aproveche al máximo su tiempo al buscar archivos rápidamente y evitar la pérdida de trabajo. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.

Funciones de Autodesk Fusion for Manufacturing

Fresado de 2 ejes frente a fresado de 3 ejes

 

Con el fresado de 2 ejes, la herramienta de corte se mueve sobre dos ejes, X e Y, mientras que el fresado de 3 ejes añade el eje Z, donde el cabezal de la herramienta se mueve hacia arriba y hacia abajo.

 

Al actualizar el software CNC para obtener trayectorias de herramienta de 3 ejes, se pueden realizar los mismos trabajos de fresado con menos configuraciones, lo que reduce el tiempo de mecanizado y conlleva, por tanto, un ahorro de costes. Con el fresado de 4 ejes, se añade un eje de rotación.

Descargar prueba gratuita

Mecanizado de varios ejes

 

Con el mecanizado de 3+2 ejes, también denominado mecanizado posicional de 5 ejes, la herramienta de corte se mueve sobre tres ejes lineales (X, Y y Z) y puede inclinarse con diferentes ángulos a lo largo de dos ejes de rotación (A o B, más C). Por su parte, el mecanizado simultáneo de 5 ejes, también llamado mecanizado de 5 ejes reales, mueve la herramienta de corte y la pieza de trabajo a lo largo de los ejes X, Y, Z, así como los ejes A/B y C simultáneamente.

 

El mecanizado de 3+2 ejes tiene la ventaja de que permite reducir configuraciones, evitar colisiones y utilizar herramientas más cortas y rígidas sin la programación compleja del software y hardware CNC que requiere el mecanizado simultáneo de 5 ejes. Sin embargo, el mecanizado simultáneo de 5 ejes puede conseguir formas orgánicas y contornos más complejos, y reducir el tiempo de mecanizado y los residuos.

Descargar prueba gratuita

Torneado y torneado-fresado

 

El torneado CNC suele basarse en máquinas de torno que giran el bloque a lo largo de una herramienta de corte estática. Las operaciones de torneado incluyen la eliminación de material de la parte frontal del bloque o del exterior de la pieza, la adición de roscas a la pieza y la perforación o creación de agujeros en la pieza.

 

El torneado realiza ciertos trabajos de manera más eficiente que el fresado, pero las operaciones de "fresado-torneado" pueden combinar el torneado y el fresado cuando la maquinaria y el software CNC lo admiten.

Descargar prueba gratuita

Diseño de chapa

 

La fabricación de chapa es un proceso que implica la creación de estructuras y componentes de metal mediante el corte, el plegado y el ensamblaje de chapa. El proceso suele comenzar con el corte, que se consigue mediante diversos métodos, como el cizallamiento, el corte por láser, el corte por chorro de agua (inglés) o el corte por plasma, para dar forma al metal con las dimensiones deseadas.

 

Después del corte, el metal se dobla según sea necesario utilizando herramientas como plegadoras, rodillos u otros equipos de plegado para formar ángulos y curvas según lo especificado por el diseño. La fase final consiste en ensamblar las piezas cortadas y dobladas a través de técnicas como la soldadura, el remachado o la unión mediante adhesivo para construir la estructura o el componente final.

Descargar prueba gratuita

Impresión en 3D

 

La impresión en 3D es el proceso de añadir material a una estructura mediante calentamiento, fusión o aplicación de presión, a través de un extrusor o un cabezal de impresión, para crear un objeto capa a capa. Es un tipo de fabricación aditiva.

 

Autodesk Fusion proporciona herramientas completas para la impresión en 3D, lo que permite a los usuarios diseñar, simular y preparar modelos para la fabricación aditiva. Con Fusion, los usuarios pueden crear fácilmente geometrías complejas, optimizar diseños para la impresión y colaborar de forma fluida entre equipos para dar vida a productos innovadores.

Descargar prueba gratuita

Todo lo necesario para impulsar sus procesos de fabricación

Diseño y fabricación conectados

El CAD/CAM integrado transmite automáticamente las revisiones de diseño en cascada hasta la producción, con lo que se acortan los plazos de entrega y se evitan errores costosos.

 

Programación CAM automatizada

Agilice la programación CAM 2D, 2,5D y de 3, 4 y 5 ejes con automatización y plantillas definidas por usuario que se basan en sus prácticas recomendadas.

 

Mecanizado CNC de varios ejes

Aproveche mejor las máquinas CNC de 4 y 5 ejes. Produzca piezas de alta calidad con menos configuraciones, lo que reduce los costes de producción.

 

Torneado y torneado-fresado

Estrategias de torneado 2D dedicadas. Los procesos combinados de fresado y torneado generan código CN para el hardware multitarea.

 

Logre sus objetivos de fabricación

Aumente el rendimiento de la fabricación

Convierta rápidamente sus prácticas recomendadas en plantillas que se puedan compartir en todo el equipo. Así podrá sacar mayor partido al personal, al equipamiento y a las máquinas.

 

Mejore la calidad y la fiabilidad

Automatice los flujos de trabajo y los procesos de CAM habituales para eliminar las tareas manuales que no aportan valor, que son costosas y están poco controladas.

 

Reduzca los defectos y las inconformidades

Cree el código de mecanizado CN de alta calidad y sin colisiones que necesita para producir piezas dentro de la tolerancia y proteger su inversión en maquinaria CNC.

 

Reduzca los plazos de entrega de los proyectos

Conecte fácilmente los equipos de programación CAM y de taller con los datos que necesitan para tomar decisiones críticas para el negocio con mayor rapidez.

 

Aumente la cuota de mercado

Adopte tecnologías innovadoras que pueden ayudarle a expandir su negocio de fabricación y a ofrecer un servicio de mayor valor a sus clientes.

 

Reduzca el impacto medioambiental

Optimice los procesos de mecanizado para eliminar el desperdicio y reducir el consumo de tiempo, materiales y otros recursos valiosos.

 

Funciones ampliadas con un amplio ecosistema de socios

Las integraciones con los principales fabricantes de equipos originales ayudan a agilizar las tareas comunes. Obtenga más información sobre las colaboraciones de Autodesk (inglés) con líderes del sector.

Descubra la diferencia con Autodesk

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para ver una demostración y comprobar cómo nuestra solución puede transformar sus procesos de fabricación.

Soporte que solo proporciona Autodesk

Atención al cliente ininterrumpida

Póngase en contacto con un verdadero experto en Fusion por correo electrónico, chat o soporte telefónico.

Integraciones perfectas

Descargue más de 500 integraciones listas para usar desde Autodesk App Store para personalizar Fusion.

Comunidad de profesionales

Conéctese, aprenda, obtenga inspiración y haga crecer su comunidad en línea con pioneros como usted.

Formaciones bajo demanda

Aprenda en cualquier momento y lugar con los cursos de formación en línea gratuitos a ritmo personalizado y las certificaciones para las distintas funciones.

Preguntas frecuentes sobre Autodesk Fusion for Manufacturing

¿Qué es Autodesk Fusion for Manufacturing?

Autodesk Fusion for Manufacturing es un conjunto completo de herramientas CAD (diseño asistido por ordenador), CAM (fabricación asistida por ordenador) y CAE (ingeniería asistida por ordenador) integradas en la plataforma Autodesk Fusion. Está diseñado para agilizar el proceso de diseño, simulación y fabricación de piezas y ensamblajes. La siguiente es una relación de sus funciones principales y sus aplicaciones:

 

Componentes clave:

(Diseño) CAD:

  • Permite el diseño de piezas y ensamblajes complejos con sólidas funciones de modelado paramétrico, de forma libre y directo.
  • Admite la colaboración, el control de versiones y la gestión de archivos basada en la nube.

(Fabricación) CAM:

  • Ofrece potentes herramientas para crear trayectorias de herramientas en el mecanizado CNC (control numérico por ordenador), incluidos el fresado, el torneado y el corte.
  • Incluye posprocesadores automatizados y personalizables para distintas máquinas y controladores.

(Simulación y análisis) CAE:

  • Proporciona herramientas para realizar simulaciones, como análisis de tensión y estudios de movimiento, destinadas a validar y optimizar los diseños antes de la fabricación.

Fabricación aditiva:

  • Admite flujos de trabajo de impresión en 3D, incluido el diseño de entramados, la generación de estructuras de soporte y la preparación de la impresión para diversas tecnologías de fabricación aditiva.

 

Aplicaciones:

  • Creación de prototipos: permite crear rápidamente iteraciones de diseño y prototipos, con una transición sencilla del diseño a la fabricación.
  • Producción: admite flujos de trabajo de fabricación tanto sustractiva (mecanizado) como aditiva (impresión en 3D), lo que lo hace ideal para entornos de producción.
  • Herramientas y dispositivos de sujeción: permite la creación personalizada de herramientas, plantillas y dispositivos de sujeción necesarios para los procesos de fabricación.
  • Desarrollo del producto: agiliza el proceso de desarrollo del producto mediante la integración del diseño, la simulación y la fabricación en una única plataforma.

 

Ventajas:

  • Plataforma unificada: combina herramientas de diseño, ingeniería y fabricación en una sola aplicación, lo que reduce la necesidad de contar con varios programas de software y simplifica los flujos de trabajo.
  • Funciones de colaboración y en la nube: las herramientas de colaboración y almacenamiento basadas en la nube facilitan a los equipos el trabajo conjunto, el intercambio de diseños y el control de versiones.
  • Eficiencia y automatización: automatiza muchos aspectos del proceso desde el diseño hasta la fabricación, con lo que se reducen el esfuerzo manual y los errores.

En general, Autodesk Fusion for Manufacturing está diseñado para ayudar a los fabricantes a optimizar los flujos de trabajo, reducir los costes y acelerar el tiempo de comercialización de sus productos.

¿Quiénes son los usuarios de Fusion for Manufacturing?

Diseñadores e ingenieros de productos:

  • Ingenieros mecánicos: utilice Fusion para diseñar componentes mecánicos, validar diseños mediante simulación y prepararlos para la fabricación.
  • Diseñadores industriales: cree diseños de productos funcionales y estéticamente agradables aprovechando el diseño generativo y las herramientas avanzadas de modelado.
  • Ingenieros eléctricos: integre el diseño mecánico y electrónico mediante flujos de trabajo de ECAD/MCAD.

Profesionales de la fabricación:

  • Operarios de mecanizado CNC: programe trayectorias de herramienta complejas para operaciones de mecanizado CNC, como el fresado, el torneado y el corte.
  • Fabricantes de herramientas: diseñe y fabrique herramientas, troqueles, moldes y dispositivos de fijación personalizados necesarios para los procesos de fabricación.
  • Fabricantes y operarios de mecanizado: utilice la plataforma para preparar piezas para el corte por láser, el corte por chorro de agua y otros procesos de fabricación.

Especialistas en fabricación aditiva:

  • Utilice Fusion para la impresión en 3D, incluido el diseño, la optimización y la preparación de piezas para diversas tecnologías de fabricación aditiva.

Pequeñas y medianas empresas (pymes):

  • Fusion es especialmente popular entre las empresas pequeñas debido a su rentabilidad y a su funcionalidad todo en uno, lo que lo hace accesible para empresas sin grandes presupuestos para múltiples paquetes de software especializados.

Instituciones educativas y estudiantes:

  • Se utiliza ampliamente en entornos académicos para enseñar a los estudiantes los principios de CAD/CAM/CAE y habilidades prácticas de diseño y fabricación, a fin de prepararlos para las profesiones de ingeniería y fabricación.

Emprendedores y empresas emergentes:

  • Ideal para empresas emergentes y emprendedores que participan en el desarrollo del producto debido a sus prestaciones en cuanto a asequibilidad, colaboración basada en la nube y creación rápida de prototipos.

Sectores:

  • Automoción: se utiliza para diseñar componentes, herramientas y dispositivos de sujeción para la fabricación de automóviles.
  • Aeroespacial: se utiliza para diseñar piezas de alta precisión y realizar simulaciones destinadas a cumplir con las estrictas normas del sector.
  • Bienes de consumo: ayuda en el desarrollo de productos de consumo desde el concepto hasta la producción, incluidas la creación de prototipos y las pruebas.
  • Dispositivos médicos: ayuda en el diseño y la fabricación de dispositivos médicos, prótesis y herramientas mientras garantiza el cumplimiento de las normativas del sector.
  • Equipos industriales: facilita el diseño y la producción de maquinaria y equipos complejos.

 

En general, Fusion for Manufacturing cubre un amplio espectro de usuarios que necesitan una plataforma unificada para tender un puente entre el diseño y la fabricación.

¿Existe una versión de prueba de Autodesk Fusion for Manufacturing?

Sí, debe ponerse en contacto con el equipo técnico y de ventas de Fusion enviándoles un mensaje. Solicite una demostración.