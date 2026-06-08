AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Conéctese, comuníquese y colabore con Fusion Contributor

Trabaje de forma más eficiente y mejore la colaboración simplificando la participación de equipos internos y externos.

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¿Qué es Autodesk Fusion Contributor?

Fusion Contributor es un nivel de acceso que permite a los participantes colaborar de forma segura en el desarrollo de productos en Fusion, al poder compartir diseños, realizar revisiones y gestionar proyectos con cualquier dispositivo en cualquier lugar. Los equipos internos y los distribuidores externos pueden participar en los flujos de trabajo y mantenerse informados, todo ello sin necesidad de disponer de permisos de creación.

Los usuarios de Fusion Contributor que trabajan en Fusion Manage pueden consultar datos sobre la gestión del ciclo de vida del producto, elaborar informes y participar en los flujos de trabajo.

Al optimizar la colaboración y proporcionar un acceso seguro y en tiempo real a los datos esenciales de los proyectos, Fusion Contributor garantiza que los equipos puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes e impulsar la innovación.

Ventajas de Autodesk Fusion Contributor

Establezca contacto con los equipos internos y los proveedores externos

Gestione, abra y comparta archivos de forma segura con los participantes internos y externos. Vea y revise los diseños al instante.

 

Comunique el progreso del diseño

Centralice todos los cambios de diseño, los comentarios y las marcas de revisión de los distintos equipos para ver fácilmente cómo avanza el proyecto.

 

Colabore sin limitaciones desde cualquier lugar

Acceda a los detalles del proyecto y colabore en todo momento y en cualquier lugar, ya sea a través de un navegador web o de un dispositivo móvil, y manténgase al día.

 

¿Qué se puede hacer con Fusion Contributor para Fusion?

Centralice el acceso a los datos y su aportación

Almacene y gestione las versiones de todos los datos de sus proyectos, incluidos diseños, hojas de cálculo y documentos.

 

Colabore en listas de materiales

Consulte y edite la información de la lista de materiales de los productos para colaborar con los participantes de las fases anteriores y posteriores del proceso.

 

Añada comentarios y marcas de revisión

Realice un seguimiento de los comentarios de revisión del diseño desde cualquier dispositivo mediante anotaciones, marcas de revisión y observaciones.

 

Realice búsquedas

Busque los datos que desee y obtenga resultados inmediatos para seleccionar y consultar lo que necesite en el momento oportuno.

 

¿Qué se puede hacer con Fusion Contributor para Fusion Manage?

Consulte datos pertinentes

Acceda a datos pertinentes, artículos, procesos empresariales, listas de materiales, archivos de proyecto, documentos y registros para mantenerse al tanto.

 

Participe en flujos de trabajo y obtenga información

Participe en los flujos de trabajo de procesos empresariales como aprobador o revisor, realice un seguimiento diligente de las tareas asignadas y los plazos y extraiga información valiosa de informes y gráficos.

 

Añada marcas de revisión y colabore

Revise los archivos adjuntos, proporcione comentarios mediante marcas de revisión y comuníquese con los participantes en Fusion Manage para minimizar la dependencia del correo electrónico y la confusión que ocasionan las distintas versiones.

 

Acceda a las notificaciones

Reciba notificaciones en tiempo real sobre nuevas tareas, acciones pendientes o cambios en los datos de productos para mantenerse al día con las actualizaciones del proyecto.

 

"El hecho de que Fusion sea una solución basada en la nube facilita la colaboración entre diferentes ubicaciones y permite trabajar de forma iterativa, gracias a su área de trabajo compartida"

Michael DiTullo, fundador y jefe creativo de Michael DiTullo, LLC

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Descubra cómo su equipo puede trabajar de forma más eficiente y mejorar la colaboración simplificando la participación de equipos internos y externos con el acceso de nivel Fusion Contributor para Fusion y Fusion Manage.

 

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