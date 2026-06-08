AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Fusion Contributor es un nivel de acceso que permite a los participantes colaborar de forma segura en el desarrollo de productos en Fusion, al poder compartir diseños, realizar revisiones y gestionar proyectos con cualquier dispositivo en cualquier lugar. Los equipos internos y los distribuidores externos pueden participar en los flujos de trabajo y mantenerse informados, todo ello sin necesidad de disponer de permisos de creación.

Los usuarios de Fusion Contributor que trabajan en Fusion Manage pueden consultar datos sobre la gestión del ciclo de vida del producto, elaborar informes y participar en los flujos de trabajo.

Al optimizar la colaboración y proporcionar un acceso seguro y en tiempo real a los datos esenciales de los proyectos, Fusion Contributor garantiza que los equipos puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes e impulsar la innovación.