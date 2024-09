CAD-software er en grundlæggende komponent i 3D-udskrivningsprocessen (engelsk). Softwaren gør det muligt at oprette komplekse 3D-modeller, optimere dem til udskrivning og generere kompatible filformater som STL. CAD-værktøjer gør det lettere at tilføje supportstrukturer og er med til at sikre modelnøjagtighed og -skalering. Ved at arbejde med udsnitsoftware hjælper CAD med at opdele modeller i lag, der kan udskrives, og gøre dem klar til 3D-udskrivning. Softwaren gør det også lettere at udarbejde prototyper, tilpasse design og undgå fejl før den endelige udskrivning. Grundlæggende strækker CAD-softwarens rolle i 3D-udskrivningsforløbet sig fra det indledende design til oprettelse af udskrivningsklare filer.