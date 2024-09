BIM transformiert nicht nur Ihren Workflow für Straßen- und Autobahnprojekte, sondern beschleunigt auch deren Abwicklung. Mit BIM können Sie die Digitalisierung maximieren, komplexe Projekte verwalten und die Zusammenarbeit zwischen Teams verbessern – vom ersten Entwurf bis hin zur Übergabe. Darüber hinaus erhalten Sie umfassende Einblicke in alle Projektdaten, sodass Sie zu jedem Zeitpunkt fundierte Entscheidungen in Echtzeit treffen können.

Indem BIM genaue Daten mehrerer Teams in einem zentralen Datenbestand zusammenführt und bereitstellt, verbessert es Ihre Workflows in jeder Projektphase. So können Sie folgende Vorteile erzielen:



• Zusammenführung und Visualisierung von Entwurfsdaten

• Erkennung und Vermeidung von Planungskonflikten

• Automatisierung und Verbesserung der Entwurfsqualität