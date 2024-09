In mehreren Schritten überführte man das Infrastrukturprojekt von der realen Welt in die digitale.

Zunächst muss das Team des Design Institute ein genaues 3D-Modell erstellen. Dazu wurden eine Reihe von Drohnenbildern in Autodesk ReCap geladen. Das Live-3D-Modell ermöglichte die Erfassung des Baubestands sowie Vergleiche zwischen verschiedenen Entwurfsvarianten. Civil 3D half bei der Planung des Geländes, der Trassenführung und des Straßenunterbaus. Nachdem sie die aus den Civil 3D-Modellen abgeleiteten Daten in Revit importiert hatten, konnten die BIM-Fachleute Überlegungen zur Tragwerksplanung für Brücken und Unterführungen anstellen. So entstand die Struktur der Brücke unter Verwendung der Raumkoordinaten aus Streckenführungen, die in Civil 3D generiert wurden. Der sehr begrenzte Platz für die Brückenstruktur erforderte in jeder Phase des Prozesses ein hohes Maß an Genauigkeit.