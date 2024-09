Die Software für die digitale Projektabwicklung vereint all Ihre fachbereichsübergreifenden Live-Daten in einer einzigen, Cloud-basierten Umgebung für gemeinsame Daten und schafft so eine zentrale Datenquelle.

Diese Datenaggregation ermöglicht es allen Teams und Projektbeteiligten, in Echtzeit auf Projekte zuzugreifen und zusammenzuarbeiten – und das unabhängig von ihrem Standort. Sie dient auch als Grundlage für Automatisierung, vollständig integrierte Dokumentation und die Erstellung nahtloser Arbeitsabläufe zur Effizienzsteigerung.