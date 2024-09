Kreativen Branchen wie Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, Betrieb, Produktentwicklung und Fertigung sowie Medien und Unterhaltung kommt in den nächsten Jahrzehnten eine Schlüsselrolle bei der Schaffung einer besseren Welt zu. Andrew Anagnost, CEO von Autodesk, erklärt in einem Video, warum diese Branchen so bedeutend sind und wie sie sich mithilfe von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Personalweiterbildung und Nachhaltigkeitsinitiativen auf die anstehenden Herausforderungen vorbereiten, was Thema des zweiten Jahresberichts State of Design & Make ist.