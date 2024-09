„Ohne digitale Lösungen wäre das Projekt nicht durchführbar gewesen. Mit herkömmlichen 2D-Planungsmethoden wäre es unmöglich gewesen, diese Kläranlage zu planen und zu bauen. Nur mit digitalen 3D-Planungstools können wir jeden Zentimeter der Baufläche effizient nutzen und das Projekt aus technischer und juristischer Sicht planen“, erläutert Dominik Börrnert, Leiter der Abteilung Tiefbau und des Bereichs Digitale Planung bei Hunziker Betatech.

Mit ReCap Pro, der Autodesk-Lösung für Realitätserfassung, wurde aus stationären Scandaten eine 3D-Punktwolke erstellt. Dieser umfangreiche Datensatz wurde in Revit importiert und anschließend zur Generierung eines Bestandsmodells verwendet, das die gebaute und natürliche Umgebung des Projekts präzise wiedergibt. Die Ingenieure nutzten 3D-Scans aus ReCap in Revit. Die architektonische Planung und die Ausarbeitung des Tragwerksmodells erfolgten in Revit, während für die Planung der Baugrube Civil 3D und für das Modell der Anlage Plant 3D zum Einsatz kamen. Für die Faultürme wurde eine Simulation mit numerischer Strömungsmechanik (CFD) erstellt.

In einer Verschattungsanalyse wurde zudem sichergestellt, dass die Anwohner weder an Tageslicht einbüßen noch ihren Seeblick verlieren. Die geplante Überdachung und eine Abluftreinigung über Biofilter sorgen dafür, dass es keine Lärm- und Geruchsbelästigung geben wird. Und damit das Gebäude nicht wie eine Kläranlage aussieht, wird die Fassade mit lokalem Holz vertäfelt, das sich dezent in die Umgebung einpasst.