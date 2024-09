BIM-Technologie unterstützt Architekten während des gesamten Planungsprozesses. Die Modellierung in einem BIM-Erstellungswerkzeug verbindet das Modell mit der Dokumentation und ermöglicht Architekten, das Gebäude in Ansichten von Fassaden, Schnitten, 3D-Ansichten und Plänen zu bearbeiten. Wenn Sie eine Änderung an Ihrem Entwurf vornehmen, werden alle Informationen gleichzeitig aktualisiert. Für Architekten bedeutet der Einsatz von BIM weniger Fehler und Nacharbeiten in Projekten, eine geringere Gesamtentwurfszeit und somit auch eine bessere Entwurfsqualität. Sie erhalten bereits in frühen Projektphasen mehr Einblicke. So können Sie die Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen und Projekte mit höherer Qualität und Effizienz abwickeln.