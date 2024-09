Wenn die Benutzerfreundlichkeit von 2D-CAD für Sie an erster Stelle steht, fangen Sie am besten mit AutoCAD LT an. Diese Lösung bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, Werkzeuge für die Zusammenarbeit und vieles mehr. Sie können sich danach anhand von Lernvideos einfacher mit der Verwendungsweise der 2D-Zeichnungswerkzeuge in AutoCAD vertraut machen. Dort lernen Sie, wie Sie 2D-Objekte erstellen und organisieren, 2D-Objekte bearbeiten, Zeichnungslayouts plotten und vieles mehr. Die Kompetenzen, die Sie mit den 2D-Funktionen von AutoCAD erhalten, werden eine solide Grundlage für die Arbeit mit 3D-Zeichnungen bilden.