Die Arbeit zahlt sich aus. 2017 kam Touloukian Touloukian auf der Top 50-Rangliste des Architect Magazine auf Platz 30 – zwei Plätze höher als 2016. Außerdem schaffte es die Firma in die engere Auswahl für den Preis „Practice of the Year“ der World Architecture News, wurde beim „American Architecture Prize – Professional Firm of the Year Award 2017“ lobend erwähnt und erhielt allein im Jahr 2017 19 Designpreise für acht Projekte. Das Lumen im Beacon Park ist ein leuchtendes Beispiel für die Arbeit der Firma und hat bereits fünf Preise gewonnen, darunter den „American Architecture Award 2018“ des Chicago Athenaeum.



Das heißt natürlich nicht, dass all dies ohne AutoCAD nicht möglich gewesen wäre, aber die Möglichkeit, schnell und genau zu arbeiten – auch gemeinsam mit anderen – hat sicherlich dazu beigetragen, dass Touloukian Touloukian seine Tätigkeit ausweiten, in Planungen mit einem höheren Zweck investieren und seinen Ansprüchen an städtebauliche Verantwortung und Umweltbewusstsein gerecht werden konnte.