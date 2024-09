AutoCAD und Revit sind miteinander kompatibel und können zusammen verwendet werden. Sie werden häufig zusammen eingesetzt, um in AutoCAD erstellte Entwürfe in ein Revit-Projekt einzubinden. Firmen können bei manchen Projekten oder Komponenten eines Entwurfs AutoCAD nutzen und dann mithilfe von Revit BIM-Dateien erzeugen und die Zusammenarbeit mit anderen Fachplanern ermöglichen. Erhalten Sie Zugriff auf Revit und AutoCAD in einer speziellen Lösung mit der Architecture, Engineering & Construction Collection.