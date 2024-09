Digitale, datengesteuerte Lösungen erweitern das Toolkit für Architektur, Ingenieur- und Bauwesen (AEC). Sie unterstützen führende Bauunternehmen dabei, diversifizierte Dienstleistungen, Kreativität in der Zusammenarbeit und eine bessere Leistung in der Baubranche zu ermöglichen. 79 % der führenden Unternehmen in Architektur, Ingenieur- und Bauwesen geben an, dass das zukünftige Wachstum ihres Unternehmens von digitalen Tools abhängt („State of Design and Make “, Autodesk, 2024). Wo befindet sich Ihr Unternehmen auf dem Weg zur digitalen Transformation?